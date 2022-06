1+1 koloběžka zdarma. Kupte si KAABO a vyhrajte druhou v hodnotě 20 tisíc

Kupte si elektrokoloběžku KAABO a druhou můžete mít zcela zdarma. Mobil Pohotovost spouští unikátní soutěž o koloběžky KAABO Skywalker 8H. Soutěží se celkem o tři kusy, tudíž šanci na výhru má skutečně každý.

Vyhrajte koloběžku v hodnotě 20 tisíc

Chcete si užít jízdu na koloběžce ve dvou a zároveň ušetřit téměř dvacet tisíc korun? Pokud si u Mobil Pohotovosti koupíte jakoukoli koloběžku KAABO, můžete teď vyhrát druhou zcela zdarma. Konkrétně se soutěží o 3x KAABO Skywalker 8H – elektrokoloběžku s dojezdem až 50 km, nosností 120 kg a odpružením předního i zadního kola. Stačí jen, když svoji objednávku zaregistrujete na této stránce a tím se zapojíte do soutěže o jeden ze tří kusů.

Do soutěže se přitom mohou zaregistrovat i ti, kteří si koloběžku KAABO zakoupili v minulosti – zaregistrovat lze všechny objednávky uskutečněné od 1. 4. do 31. 7. 2022. Do konce července pak probíhá i samotná soutěž, slosování se následně uskuteční 15. 8. 2022 a vylosováni budou celkem 3 výherci. Kompletní pravidla soutěže najdete přímo zde.

Platí i na rozbalené kusy

Zapojit se do soutěže může skutečně každý, kdo si zakoupil/zakoupí jakýkoli model elektrokoloběžky KAABO. Počítá se přitom koupě nejenom nových, ale také rozbalených kusů. Právě rozbalené KAABO koloběžky jsou mimořádně výhodné, protože jde o nové, nikdy nepoužité kusy pouze s otevřenou krabicí, které jsou však až o 13 tisíc levnější.