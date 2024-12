100GB SIM kartu už má i Vodafone. Důslední zákazníci dostanou vítaný bonus

Vodafone uvedl vlastní předplacenou kartu se 100GB datovým balíčkem

Klienti, kteří balíček obnovují každý měsíc, získají jako bonus 50 GB

Stojí 449 korun, což je stejně jako ikonická O2 Datamanie

Vodafone představil v rámci limitované vánoční akce vlastní SIM kartu předplacenou na 100 GB měsíčně. Navazuje tak na úspěch podobných karet od konkurence, které se původně prodávaly pouze v akcích několikrát ročně, později přešly do stále nabídky.

Vodafone má kartu se 100 GB dat

GIGA karta, jak zní název předplacené SIMky od Vodafonu, nabízí v základu 100GB datový balíček, který je pravidelně obnovován každý měsíc. Cena karty je 449 korun a dostupná je od 2. prosince na zatím nespecifikovaný časový horizont, pravděpodobně však jen do konce měsíce.

Karta funguje tak, že s prvním nákupem zaplatíte 449 korun a máte k dispozici 100 GB dat na příštích 30 dní. Limit se přitom začne čerpat až ve chvíli, kdy dojde k připojení na internet, ne od data nákupu či doručení.

Pro důsledné dokonce 150 GB

Pokud chcete příští měsíc data obnovit, musíte mít na kartě nabitý kredit v hodnotě alespoň 449 korun, což je cena 100GB datového balíčku. V opačném případě karta funguje dle standardních ceníkových cen. To znamená: volání 4,50 korun za minutu, SMS za 1,90 korun a MMS za 4,50 korun.

Vodafone však plánuje odměňovat zákazníky, kteří své datové karty budou pravidelně nabíjet. Pokud totiž obnovíte datový balíček za 449 korun nejpozději do 3 dnů od skončení předchozí platnosti, získáte dalších 50 GB, tedy dohromady 150 GB. Pokud to nestihnete do 3 dnů, budete mít za stejnou cenu k dispozici původní objem 100 GB dat.

Konkurence pro oblíbenou Datamanii

Dlužno také podotknout, že 100–150GB datový balíček funguje pouze na území České republiky a není možné data čerpat v žádné ze zemí evropského roamingu. V podmínkách se dále uvádí, že nevyčerpaná data se nepřevádí a na kartě nelze aktivovat žádné doplňkové služby a datové či hlasové balíčky.

Jak zaznělo v úvodu, Vodafone přichází s nápadem na 100GB SIM kartu až po svých hlavních konkurentech – O2 a T-Mobilu. První zmíněný kartu Datamanie 100 GB nabízí standardně za 449 korun s obnovením každých 30 dní, případně má v nabídce i roční 1000GB SIMku za 3 499 korun jednorázově. T-Mobile zkoušel 100GB štěstí v červnu loňského roku, karta tehdy stála 300 korun a její prodej ukončil symbolicky už dva týdny po zahájení.