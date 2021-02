ZTE umí pod displej schovat nejen selfie kameru, ale i pokročilý 3D skener obličeje

Společnost ZTE loni překvapila uvedením vůbec prvního smartphonu na světě, který má selfie kameru integrovanou přímo do displeje. První generace bohužel trpěla velkou spoustou kompromisů, v místě kamery byla zhoršená zobrazovací kvalita displeje, stejně tak trpěly samotné portrétní snímky. Redaktoři serveru DxOMark dokonce ohodnotili poddisplejovou kameru ZTE jako druhou nejhorší v historii testování, ovšem vývojové oddělení ZTE nelenilo a demonstrovalo na veletrhu MWC v Šanghaji druhou generaci.

Lepší kvalita displeje

Druhá generace poddisplejové kamerky má nabídnout výrazně vyšší zobrazovací kvalitu displeje. ZTE se například podařilo zvýšit hustotu pixelů překrývající fotoaparát z 200 na 400 ppi, zobrazovač by tak měl nabízet konzistentnější obraz. Kromě toho bude možné nasadit displej s obnovovací frekvencí až 120 HZ. Zajímavé je, že ZTE nehovoří o zlepšení kvality fotografií, kterému by logicky měla hustší matice pixelů více vadit. Na hodnocení snímků si tak budeme muset počkat až do uvedení prvního reálného produktu.

Pokročilý 3D skener obličeje pod displejem

Kromě selfie kamerky umí ZTE schovat pod displej i pokročilý 3D skener obličeje. U něj není tak důležitá kvalita obrazu, jako přesnost měření, což má nová technologie od ZTE zajistit. Senzory pod displejem umí vytvořit 3D mapu obličeje nebo jeho okolí, přičemž podle ZTE budou podporovány všechny myslitelné scénáře od tvorby selfie s rozšířenou realitou až po potvrzování mobilních plateb.

ZTE na této technologii spolupracovalo se společností Guangjian Technology, ovšem zatím nevíme, v jakém smartphonu se poprvé objeví. Něco podobného bychom nejraději viděli u Apple, který by pak konečně mohl ze svých iPhonů odstranit nevzhledné výřezy pro True Depth kameru.