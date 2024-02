Zpátky do Pustiny! Legendární sérii Fallout můžete získat zcela zdarma

Epic Games Store nabízí zdarma ikonickou sérii Fallout

K dispozici je první a druhý díl, společně s kontroverzním pokračováním Tactics

Akce běží od 22. do 29. února, takže příliš neotálejte

Kdo by neznal legendární herní sérii Fallout. Postapokalyptické RPG postavilo svou slávu na premise alternativní historie, ve které se naplno rozhořel nukleární konflikt mezi USA a Sovětským svazem během studené války. Hrstka lidí, co přežila, se ukryla ve vládou postavených krytech, kde byli ukrytí před nástrahami vnějšího světa. Jenže okolní svět s vypuknutím konfliktu neskončil a je ještě nebezpečnější než kdy předtím. V rámci Fallout her se vždy chopíte člověka, který musí z různých důvodů opustit bezpečí krytu a vydat se do Pustiny.

První tři díly Falloutu jsou k dispozici zcela zdarma

Pokud jste nikdy hry ze série Fallout nehráli, či si je jen chcete připomenout, nyní máte skvělou příležitost. V herním obchodě Epic Games Store jsou nyní první tři díly Fallout, Fallout 2 a Fallout Tactics: Brotherhood of Steel zcela zdarma, a to od dnešního dne až do 29. února. První hra patří do zlatého videoherního fondu – vaším úkolem je získat pokažený čip na čištění vody, což bez interakce s okolním světem nepůjde. Titul je také oblíbený mezi speedrunnery, kteří se předhánějí, kdo hru dokončí co nejdříve. Druhý díl ještě více rozvíjí postapokalyptický svět a nabízí propracovanější mechanismy a vylepšení po všech stránkách.

Třetí díl s podtitulem Brotherhood of Steel vzbudil rozporuplné reakce, ať už absencí klíčových vývojářů, tak radikálními změnami v rámci herních systémů, které ne každý skalní fanoušek dokázal překousnout. I tak si ale tento titul zaslouží vaši pozornost, stejně jako předchozí dva díly, které vybudovaly úspěšnou sérii, na níž v roce 2008 navázala Bethesda s oficiálním třetím pokračováním. Ať už jste fanoušky, či nikoli, tyto hry by jistě neměly ve vaší sbírce chybět.