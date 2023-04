Známe termín představení ohebného Pixelu. Cenou půjde proti Samsungu

Google letos po dlouhých odkladech konečně představí svůj první ohebný smartphone Pixel Fold. Původně se očekávalo, že ke slavnostnímu odhalení dojde v rámci květnové vývojářské konference Google I/O s tím, že prodej bude zahájen letos na podzim, informátor Jon Prosser však láká na dřívější dostupnost.

Podle Prossera bude Pixel Fold skutečně představen na vývojářské konferenci Google I/O, která letos začíná 10. května. Ve stejný den má být možné si skládačku předobjednat, přičemž k novopečeným majitelům se dostane už 27. června. O tři dny později si ji pak budou moci zájemci zakoupit v obchodech a u mobilních operátorů, a to za cenu 1 799 dolarů (asi 46 700 korun), což je navlas stejná částka, s jakou vyrazil do světa konkurenční Samsung Galaxy Z Fold 4.

Google Pixel Fold

Announcement: May 10

Pre-order from Google Store: May 10

Pre-order from partners / carriers: May 30

Available: June 27 pic.twitter.com/11zMixDdYy

— jon prosser (@jon_prosser) April 17, 2023