Pixel 7a pózuje na videu. Známe i některé důležité parametry

Je už tradicí, že kromě podzimních vlajkových Pixelů Google v průběhu roku představuje i levnější varianty s přídomkem „a“ – loni to byl například Pixel 6a, který se podle velkého slepého testu youtubera Marquese Brownleeho stal nejlepším fotomobilem loňského roku. Jeho nástupce bude pravděpodobně představen někdy okolo vývojářské konference Google I/O, která se obvykle koná v květnu. My už si ale můžeme očekávaný telefon prohlédnout již dnes.

Pixel 7a hands on by a Vietnamese person on Facebook, can confirm 90Hz is therehttps://t.co/YhuCl7kfpe pic.twitter.com/qViNpbWS1E

— No name (@chunvn8888) January 3, 2023