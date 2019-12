Známe kompletní výbavu Samsungu Galaxy Note 10 lite. Premiéra za dva týdny?

Samsung se chystá odhalit odlehčené varianty svých letošních vlajkových modelů Galaxy S10 a Note 10, a to zřejmě již brzy. Podle informací serveru Korea Herald by k premiéře mohlo dojít už za dva týdny na lednovém veletrhu CES, což dává smysl – v půlce února má být představena modelová řada Galaxy S11 (nebo možná S20), a tak by uvádění telefonů z letošních modelových řad nemělo logiku. V minulém týdnu se na internetu objevily oficiální obrázky Galaxy Note 10 lite, nyní si je můžeme doplnit o výčet parametrů.

Galaxy Note 10 lite: s plochým displejem a stylusem

Podle serveru WinFuture.de má Galaxy Note 10 lite dostat 6,7″ displej, tedy stejně velký jako chystaný Galaxy S10 lite. Plochý panel má být typu SuperAMOLED a má nabídnout Full HD+ rozlišení a podporu HDR. Přímo do displeje bude integrovaná čtečka otisků prstů, do otvoru nahoře navíc selfie kamera s rozlišením 32 Mpx. Hlavní fotoaparát v obdélníkového fotomodulu na zadní straně bude tvořit trojice 12 Mpx kamer s následující konfigurací:





Hlavní fotoaparát se clonou f/1.7, autofokusem a fázovým ostřením

Teleobjektiv se světelností f/2.4

Ultraširokoúhlá kamera se světelností f/2.2

Ve schopnostech fotoaparátu má být záznam videa v Ultra HD rozlišení při 60 fps a záznam super zpomaleného pohybu.

Čipset jako v Galaxy S9

Mírnou konkurenční nevýhodou Galaxy Note 10 lite bude čipset; Samsung do telefonu osadí vlastní Exynos 9810, který debutoval v roce 2018 v modelové řadě Galaxy S9. Jedná se o 10nm čipset s maximální frekvencí procesorových jader 2,7 GHz. Procesoru bude k ruce 6 GB RAM, pro ukládání dat poslouží 128GB paměť, popř. dodatečný prostor na vložené paměťové kartě.

Galaxy Note 10 lite bude získávat energii z 4 500mAh akumulátoru, pomocí USB-C konektoru jej bude možné dobíjet kapacitou až 25 Wattů. Chybět bude bezdrátové dobíjení, naopak potěší přítomnost sluchátkového jacku. Na spodní straně telefonu můžeme očekávat i šachtu pro umístění stylusu S Pen. Co se bezdrátové konektivity týče, přítomna bude duální Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 a NFC. Telefon bude mít tloušťku 8,7 mm a hmotnost 198 gramů. Poběží na něm Android 10 zahalený do kabátku prostředí One UI 2.0.

Zajímavá cena

Samsung Galaxy Note 10 lite má jít do prodeje za cenu 609 EUR (asi 15 600 korun), což může být zajímavá cena pro člověka, který touží po novém telefonu se stylusem a oželí vymoženosti jako zahnutý displej, nejvýkonnější čipset či bezdrátové nabíjení.