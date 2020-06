Známe kompletní fotovýbavu Galaxy Note 20+. Dočkáme se i modelu Ultra?

Stalo se již tradicí, že Samsung v létě odhaluje podzimní vlajkové smartphony řady Galaxy Note, a ani letos by tomu nemělo být jinak. S jistotou můžeme počítat minimálně s modely Galaxy Note 20 a 20+, avšak nejnovější záznamy z Bluetooth certifikace naznačují, že by třetím vzadu mohl být model Galaxy Note 20 Ultra.

Telefon označený jako Galaxy Note 20 Ultra nese v certifikačním dokumentu označení N986U; to by však podle logického značení Samsungů z minulých let mělo patřit Galaxy Note 20+. Je tak možné, že se jedná o tentýž telefon, který může být mylně označen v certifikaci, nebo se naopak Samsung chystá změnit zavedený pořádek v pojmenování.

Since the model is N976U, logically this is the “Plus”model, but if Samsung named it as Note20 Ultra, I don’t think it’s a good thing, which means that it will sell for a higher price, and the specification is just “Plus” I still prefer this to be a mistake, Note20+ is correct. pic.twitter.com/tyNJblIMwL

