Zlatý český nápad: dva školáci vyrábí powerbanky z odhozených jednorázových e-cigaret

Dvojice školáků sbírá staré vykouřené e-cigarety a vyrábí z nich powerbanky

Originálním způsobem tak recyklují zařízení, které se na první pohled jeví jako bezcenné

Z každého odhozeného vapíku může vzniknout kompaktní powerbanka s kapacitou až 1100 mAh

Klasické cigarety už nejsou v módě, většina moderních kuřáckých pomůcek je nějakou formou elektrifikovaná, například jednorázové e-cigarety značek Nick Fruit či Elf Bar. Tyto přístroje však generují mnoho elektroodpadu, protože je uživatelé po vykouření většinou odhodí do koše. Studentský projekt Re-vape však přináší geniálně originální řešení, jak tento na první pohled odpad využít a přivést zpět k životu.

Tajemství barevných „vapíků“

Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se na konci roku 2022 prodalo každý měsíc zhruba 22–23 milionů jednorázových elektronických cigaret, také známých jako vapy nebo vapíky. Dle agentury Emerald Insight bylo v roce 2021 po celém světě zhruba 82 milionů uživatelů těchto kuřáckých pomůcek.

Jednorázové vaporizéry se prodávají v nikotinové i beznikotinové verzi. Fungují vlastně na jednoduchém principu: baterie uvnitř produktu zahřívá ochucený olej, následnou inhalací vzniká aerosol, který může uživatel vdechnout a následně vydechnout. Tomuto procesu říkáme vapování. Coby alternativa ke klasickému kouření jde v současnosti o velmi oblíbenou kratochvíli napříč všemi věkovými kategoriemi.

Většina standardních vapíků má kapacitu zhruba na 600 potahů, pak ochucený olejíček dojde a e-cigareta zpravidla letí do koše. Málokdo z uživatelů se stará o to, aby zařízení – coby elektronika – podléhalo povinné recyklaci. Ani legislativa Evropské unie na to zatím nijak nemyslí, po zákazu kvůli hromadění elektroodpadu volají pouze některé organizace (například FEAD).

Geniální řešení recyklace

A když jde o recyklaci, přichází na řadu projekt Re-vape. Za tím stojí duo školou povinných mladíků Kryštof Slouka a Viktor Vlček. Ti si uvědomili, že výrobci vapíků používají pro napájení klasické lithium-iontové články, tedy akumulátory podobné těm, které se nacházejí v chytrých hodinkách, sluchátkách, nebo koneckonců i v mobilních telefonech.

Kluci se tak rozhodli, že akumulátory plné energie, které většinou končí v koši a následně na skládce, využijí pro výrobu vlastních powerbank. Princip zní jednoduše: z každého vapa vypreparovat akumulátor, následně jej zkombinovat s druhým a namontovat jej na desku propojenou s USB-C i USB-A výstupem a LED indikátorem nabití. Konkrétně USB-C slouží pro nabití powerbanky a USB-C pro výstup.

Coby pouzdro pro tuto powerbanku je použito původní tělo e-cigarety. Dominantu tvoří špička s konektory a LED indikací, kterou si duo nadějných školáků tiskne na 3D tiskárně. Výsledkem je pak titěrná kapesní powerbanka s kapacitou 1000 až 1100 mAh a výkonem 5,5 W, která vás může zachránit v případě, že vám akutně dochází energie na mobilu, sluchátkách nebo chytrých hodinkách.

Autoři dle svých slov vyrábějí všechny vapíky doma „na koleni“, využívají k tomu již zmíněný 3D tisk, vlastní znalosti a čipy nakoupené z Číny. Přestože bezpečnost při používání by měla být zaručena, Slouka s Vlčkem neplánují se svými recyklovanými vapíky zamířit do prodeje. Jde pouze o studentský projekt, produkty tím pádem nedosahují na povinné eurounijní certifikace.

Re-vape plánuje i bezdrátové řešení

S projektem recyklace použitých vapíků ale chtějí oba mladíci pokračovat. Letos kupříkladu vystavovali na pražském veletrhu Maker Faire 2024, kde nabízeli případným zájemcům odkup powerbanky z vapíku. Na nádraží ve Strančicích, nedaleko od Prahy, zase pro změnu nainstalovali koš, kam může kdokoliv vhodit použité vapo.

Kromě toho nastínili některé své plány do budoucna. V průběhu roku chtějí nabídnout zájemcům i podstatně větší řešení – powerbanku, která obsahuje 8 akumulátorů z použitých e-cigaret (kapacita odpovídá 4000 až 5000 mAh), má celé šasi vyrobené pomocí 3D tisku a bezdrátovou nabíjecí cívku Qi.

Tímto zajímavějším řešením by oba zakladatelé Re-vape rádi zaujali jak širší veřejnost, tak i externí partnery. Prozradili například, že s partnerem ze zahraničí pracují na projektu fotopasti, která má využívat právě baterie z vykouřených elektrických cigaret.