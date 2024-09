Živé aktivity v iOS 18 čeká omezení, nebudou se tak často obnovovat

Jednou z velmi užitečných funkcí mobilního operačního systému iOS jsou takzvané Živé aktivity. Jedná se o rozšířenou verzi notifikací, které fungují de facto jako widgety – na zamykací obrazovce či v oznamovacím centru tak můžete mít rychlý přehled například o stavu objednávky vašeho jídla, jak daleko je objednaný taxík nebo aktuální stav vybraného sportovního utkání. Podle zpětné vazby, kterou jeden vývojář obdržel od společnosti Apple, se Živé aktivity nebudou moci aktualizovat tak často, jako tomu bylo v systému iOS 17 a v předchozích verzích. Ačkoli to nebude mít vliv na většinu aplikací, přesto je to změna, která stojí za zmínku.

Vývojář s přezdívkou Nico o tom tento týden informoval na sociální síti X a uvedl, že dříve dokázal aktualizovat Živé aktivity každou sekundu. Počínaje systémem iOS 18 však byli schopni aktualizovat pouze v rozmezí 5 až 15 sekund. To je problém pro jeho aplikaci, kde používal tuto funkci k zobrazení rychlosti jízdy na kole v reálném čase. V budoucnu bude měřená rychlost skrze jeho aplikaci zaostávat o přibližně 10 sekund, což rozhodně není ideální.

So it is official now. LiveActivities were never designed for real-time experiences :/ https://t.co/Zc1musx6ae pic.twitter.com/IjOq8uV2J7

— Nico – NFC.cool (@dubdubcool) August 28, 2024