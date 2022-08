Zemřela Nichelle Nichols, důstojnice Uhura ze Star Treku. Její polibek s Kirkem vstoupil do dějin

Všechny fanoušky sci-fi seriálů, a především ikonického Star Treku, zasáhla smutná zpráva. Ve věku 89 let zemřela herečka Nichelle Nichols, která se nejvíce proslavila svou rolí důstojnice Nyoty Uhury v původním seriálu Star Trek ze 60. let. Na Instagramu to oznámil její syn Kyle Johnson.

„Minulou noc má matka, Nichelle Nichols, odešla z tohoto světa. Její světlo, stejně jako světlo dávných galaxií, které nyní můžeme poprvé spatřit na vlastní oči, však zůstane s námi a budoucími generacemi, abychom se z něj mohli těšit, poučit se a čerpat inspiraci,“ uvedl Johnson ve svém příspěvku.

Nichelle Nichols se narodila 28. prosince 1932 ve městě Robbins ve státě Illinois. Než se připojila k dnes již legendárnímu seriálu, doprovázela jazzového muzikanta Duka Ellingtona jako tanečnice a zpěvačka. Střihla si také několik menších rolí, například ve filmu Porgy and Bess nebo seriálu The Lieutenant.

Legendární roli důstojnice Uhury přitom Nichols málem nepřijala kvůli kariéře na Broadwayi, ovšem setkání s černošským bojovníkem za lidská práva Dr. Martinem Lutherem Kingem změnilo její názor. Právě King ji přesvědčil o významnosti této role a čas ukázal, že se rozhodně nemýlil.

Z pohledu tehdejší doby role kapitánky Uhury zbořila nejednu bariéru. Jako první žena tmavé pleti se stala jednou z hlavních protagonistek v seriálu vůbec a její polibek s kapitánem Kirkem (v 10. epizodě 3. řady) vstoupil do dějin televize – jednalo se totiž o první zobrazení polibku mezi bělochem a Afroameričankou v americké televizi.

Její odkaz nicméně přesáhl televizní obrazovky. Ve spolupráci s NASA pomáhala objevovat budoucí astronauty s nedostatečně zastoupených skupin obyvatel, což dostalo do vesmíru například první ženu Sally Ride a prvního Afroameričana, plukovníka Guiona Bluforda.