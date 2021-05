Zemi zasáhne zbytek čínské rakety. Neví se, kam přesně dopadne

Vesmírný program nemají jen tradiční velmoci jako Spojené státy či Rusko, ale také relativně noví geopolitičtí hráči jako Evropská Unie, Indie nebo Čína. Právě poslední jmenovaná země ve svých vesmírných aktivitách nepolevuje a absenci zkušeností dohání urputnou snahou. Právě nedostatek zkušeností může za nynější potíže, které čekají naší planetu.

Když Čína vypustila na oběžnou dráhu raketu s názvem Dlouhý pochod 5B, jenž do vesmíru vynesla první modul pro chystanou vesmírnou stanici, patrně vůbec netušila, jaké problémy tím (znovu) způsobí. Nekolikatunová raketa má namířeno opět k Zemi, kde by za normálních okolností měla shořet. Vzhledem k velikosti objektu (hovoří se o 22 tunách) je nicméně velmi nepravděpodobné, že by zbytky rakety shořely v atmosféře. Na Zemi tak dopadne těleso, které má potenciál nejen poškodit majetek, ale také připravit o život řadu lidí.

Největší potíží je fakt, že nikdo v současné době netuší, kam zbytky rakety dopadnou. Ze statistického hlediska je zde 71% pravděpodobnost, že dopadne do oceánu. To nicméně vychází z faktu, že Zemi tvoří z tohoto procenta právě oceány. Vzhledem k množství neobydlené pevniny je rovněž velmi pravděpodobné, že raketa nezpůsobí žádné větší škody. V tuto chvíli může raketa dopadnout v pásu kdekoli mezi New Yorkem a Novým Zélandem.

V tomto ohledu se nejedná o první čínský přešlap. Zhruba před rokem do atmosféry vstoupily pozůstatky jiné čínské rakety, která z větší části spadla do Atlantického oceánu, nicméně některé kusy zasáhly Pobřeží Slonoviny, včetně několika obydlených vesnic. Tehdy se naštěstí nikomu nic nestalo, škoda byla pouze materiální.

Největší kus vesmírného šrotu, který kdy dopadl na naší planetu, zaznamenali v Austrálii v roce 1979. Na území Západních teritorií dopadly pozůstatky 77 tunové americké vesmírné stanice SkyLab a zasáhly místní přímořské město Esperance. Městská rada v návaznosti na incident uvalila na NASA pokutu za „vhazování odpadků“. I přes několik podobných incidentů v našich dějinách nebyl zaznamenán ani jeden případ, kdy by někdo zahynul na následky zasažení vesmírným odpadem.