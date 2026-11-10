Žehlení, zalévání i úklid: domácí robot už není sci-fi, sám toho ale zatím zvládne málo

- Humanoidní robot NEO za více než 400 000 korun zatím sám zvládne jen základní domácí práce
- U všeho, co ještě neumí, ho po domluvě s majitelem vede zaměstnanec výrobce s VR brýlemi na hlavě
- Každé takové sezení zároveň učí robotovu umělou inteligenci, proto firma tolik stojí o data z domácností
- Továrna v Kalifornii už roboty vyrábí, zákazníci mimo USA se jich ale dočkají nejdřív v roce 2027
Na konci října 2025 otevřela americká firma 1X s norskými kořeny předobjednávky robota NEO, kterého nabízí jako prvního humanoida určeného přímo do domácnosti. Měří 168 centimetrů, váží 30 kilogramů a místo tvrdého trupu má měkké tělo v pleteném obleku, aby byl kontakt s lidmi bezpečnější. Podle rozvrhu, který mu majitel zadá hlasem nebo v aplikaci, má sám skládat prádlo, rovnat věci do polic a uklízet. NEO vyjde v přepočtu na zhruba 435 tisíc korun, předplatné na 11 tisíc korun měsíčně.
Při jedné z prvních novinářských zkoušek ale robot ukázal, jak daleko k tomu ještě má. Pro láhev vody z ledničky si šel přes minutu, skládání jednoho kusu oblečení mu trvalo dvě minuty a při zavírání myčky málem upadl. Všechny tyhle pohyby přitom řídil člověk s VR brýlemi na hlavě. Výrobce to nezastíral, protože lidský pomocník na dálku je součástí produktu. Firma tomu říká Expert Mode.
Sám zvládne jen to, co už umí
Výchozím režimem má být samostatná práce. Robota řídí model umělé inteligence Redwood, který firma vyvinula tak, aby ovládal chůzi i pohyby rukou zároveň. Na ukázkových videích NEO sám dojde k člověku, převezme od něj hrnek a odnese ho do kuchyně, zalije květinu nebo uloží nádobí. První majitelé ale dostanou robota, který sám zvládne jen základní úkoly, a další dovednosti se má učit postupně. Vaření má na začátku úplně zablokované.
Když má robot udělat práci, kterou ještě nezná, může si majitel naplánovat sezení s takzvaným expertem 1X, tedy člověkem, který robota úkolem na dálku provede. Jako příklad firma uvádí přípravu na večeři s hosty, která se skládá z mnoha navazujících kroků. Robot se z expertova vedení zároveň učí, takže by podobnou práci měl příště zvládnout s menší pomocí. Na druhém konci přitom nemusí sedět jen zaměstnanec firmy: majitel může robota přes mobilní aplikaci a VR brýle řídit i sám, a to odkudkoli na světě.
Kdo se dívá očima robota
Expertem je zaměstnanec 1X, který pracuje ve Spojených státech. Do robota se nemůže připojit, kdy se mu zlíbí: majitel mu musí čas sezení sám naplánovat a pak ho pustit dovnitř hlasovým povelem nebo v mobilu. Dokud je expert připojený, svítí světelné kroužky na místě robotových uší jinou barvou, takže je na první pohled vidět, že robota právě řídí člověk.
Expert vidí domácnost přes dvojici širokoúhlých kamer v hlavě robota, zhruba z výšky očí dospělého člověka, a jeho pohyby řídí ve VR brýlích. Výrobce slibuje, že lidi v záběru rozmaže a že majitel může vyznačit místa, kam robot nesmí, třeba ložnici nebo koupelnu. Rozmazaný obličej ovšem neskryje zbytek domácnosti, od nádobí ve dřezu po dopisy na stole. Do zakázané místnosti zase robot nevstoupí vůbec, takže koupelnu, kterou majitel takhle chrání, neuklidí ani sám.
Proč výrobce o vaše data tolik stojí
Lidé na dálku pomáhají i jiným humanoidům. Když Tesla v říjnu 2024 na své akci předváděla roboty Optimus, kteří hostům nalévali pití a bavili se s nimi, část jejich práce řídili lidé na dálku. Šéf Tesly Elon Musk se o tom na pódiu nezmínil. 1X postupuje opačně: z člověka na druhém konci udělala jednu z funkcí robota a jeho práci zároveň využívá k výuce.
Každé sezení s expertem totiž zlepšuje základní model umělé inteligence, na kterém NEO běží. Skutečné domácnosti jsou pro takové učení cennější než továrna, protože v každé leží jiné věci jinak rozmístěné a pořád se v nich něco mění. Zakladatel a šéf 1X Bernt Børnich proto mluví o jakési společenské smlouvě: kdo si NEO v roce 2026 koupí, počítá s tím, že poskytne data ze svého domova, bez nichž firma robota nezlepší.
Povinné to ale není. Firma slibuje, že robot funguje i bez sdílení dat a že majitel může kdykoli zakázat, aby 1X jeho data používala ke zlepšování robota. Aby robot při samostatné práci splnil zadaný úkol, občas pošle část údajů ze senzorů na servery firmy, kde se nemají ukládat. Ze sdílených dat nemá vznikat profil uživatele a firma je neprodává.
Co se může stát se záběry z domácností, ukázal už případ robotických vysavačů Roomba od firmy iRobot. Vývojové kusy modelu J7 v roce 2020 fotily domácnosti testerů pro trénink umělé inteligence a snímky pak procházeli najatí brigádníci ve Venezuele, kteří na nich označovali předměty. Některé fotky, mezi nimi snímek ženy na toaletě, sdíleli v uzavřených skupinách na sociálních sítích. Testeři se sběrem dat souhlasili a výrobce i firma, která označování zajišťovala, sdílení prohlásili za porušení smluv. Fotky se ale přesto dostaly k lidem, kteří je nikdy vidět neměli.
Jak má lidské pomoci ubývat
Firma slibuje, že expertů bude potřeba stále méně. Letos v lednu představila model umělé inteligence 1X World Model, který má robotovi pomoci právě s úkoly, na které dosud potřeboval experta. Robot si s ním podle zadání nejdřív vygeneruje krátké video, jak by úkol měl vypadat, a to pak převede na pohyby. Model vychází z obrovského množství videí z internetu a podle 1X proto zvládá i předměty a úkoly, které mu nikdo předem nepředvedl. Na ukázkách NEO napařuje a žehlí košili, otevírá posuvné dveře, zalévá konvičkou nebo drhne talíř. Nalévání a kreslení mu zatím dělají potíže a plánování je pomalé: než model vymyslí pět sekund pohybu, uplyne dvanáct sekund výpočtu.
Aby se NEO zlepšoval, potřebuje firma co nejvíc kusů ve skutečných domovech. Na konci dubna 1X spustila výrobu v továrně v kalifornském Haywardu, která má zpočátku zvládnout až 10 tisíc robotů ročně a do konce roku 2027 desetkrát víc. Celou první roční produkci si zájemci podle firmy zarezervovali za pět dní, zatím ovšem jen vratnou zálohou 200 dolarů. Roboty z prvních týdnů výroby dostávali přednostně zaměstnanci firmy, aby je vyzkoušeli u sebe doma. Část amerických zákazníků by se robota měla dočkat ještě letos, na ostatní dojde později. Do dalších zemí má NEO zamířit od roku 2027, do Česka tedy letos nedorazí.
Co si majitel NEO vlastně kupuje
Kdo si NEO letos koupí, nekupuje si hotového sluhu, ale učně, kterého na dálku zaučují zaměstnanci výrobce. Bez nich se zatím neobejde právě u složitějších prací, kvůli kterým by si někdo humanoida domů vůbec pořizoval, protože podlahu vysaje i robotický vysavač za zlomek ceny. Majitel za něj platí penězi i tím, že mu do domova občas nahlédne cizí člověk, a pokud sdílení nezakáže, dodává firmě i data, ze kterých se robot učí. Jestli bude expertů opravdu potřeba stále méně, ukážou až první americké domácnosti, které si robota pustí domů.