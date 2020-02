Ze streamovací služby GeForce Now mizí hry. DOOM či Skyrim už si přes cloud nezahrajete

Kolem streamovací služby GeForce Now od Nvidie je v současné době poměrně rušno. Nedávno jsme vás například informovali o partnerství s tvůrci očekávaného titulu Cyberpunk 2077, který si díky streamování zahrajete, i když nevlastníte výkonný počítač či herní konzoli.

Následující zpráva však rozhodně patří k těm méně pozitivním. Vydavatelská společnost Bethesda Softworks, která má na svědomí například videohry ze sérií The Elder Scrolls či Fallout, totiž ze služby GeForce Now vyřadila téměř celý svůj katalog.

Bethesda zařadila zpátečku

Bethesda Softworks se stará o vydávání videoher, které až na výjimky pocházejí od vývojářských studií patřících mateřské společnosti ZeniMax Media. Kromě již uvedených značek The Elder Scrolls či Fallout má pod palcem také populární DOOM či Wolfenstein. A právě poslední přírůstek do série Wolfenstein s podtitulem Youngblood zůstal jedinou hrou, kterou si mohou lidé přes GeForce Now zahrát.

Své hry přestal nabízet také Activision Blizzard

Nejedná se přitom o první společnost, která z nově spuštěné streamovací služby vycouvala. Před několika dny tak učinil také zábavní gigant Activision Blizzard, v jehož bohatém portfoliu byste našli oblíbené značky jako Diablo, Overwatch či Call of Duty – jednu z nejprodávanějších sérií ve videoherní historii.