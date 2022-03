Ze sídla Googlu zmizely ikonické sochy Androidu. Co za tím stojí?

Snad každý ví, že maskotem operačního systému Android je stylizovaný zelený robot, který s každou novou verzí trochu mění svůj vzhled v závislosti na tom, jaký název sladkosti byl zvolen jako kódové označení. Google šel dokonce tak daleko, že každou podobu postavičky nechal zvěčnit do podoby soch, které byly umístěny před budovou 44 v sídle společnosti v Mountain View. Později bylo všech 18 soch přemístěno do parku před návštěvnickým centrem, kde sloužily jako zajímavá turistická atrakce. Nyní však všechny zmizely neznámo kam.

Server Android Authority se pokusil kontaktovat Google s prosbou o vyjádření, nicméně doposud nedostal odpověď. Jedno z pravděpodobných vysvětlení je, že všechny sochy zamířily do dílny za účelem drobných oprav – návštěvníci si v posledních letech všímali jejich horšího technického stavu. Při příležitosti chystané akce Google I/O by si softwarová společnost jistě přála udělat co nejlepší dojem, zvlášť pak vzhledem k tomu že by se celá akce měla odehrávat naživo.

Ve hře je nicméně také permanentní odstranění soch, neboť poslední dvě verze Androidu vlastní sochu nedostaly – robůtek se dočkal jen virtuálního vyobrazení. Do doby, než Google přijde s oficiální odpovědí, nám však zbývají pouze dohady.