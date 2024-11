Zavazadlo už na letišti neztratíte. AirTag dostane šikovnou funkci

Funkce Najít dostane novou možnost pro sdílení přístupu k poloze

Díky ní vám s hledáním ztraceného předmětu může pomoci třetí osoba

Novinka je součástí beta verze systému iOS 18.2

Jedna z největších obav při cestování letadlem je bezpochyby ztráta zavazadla. Kupříkladu v roce 2022 letecké společnosti ztratily 7,6 zavazadel na 1000 cestujících, což není vůbec příznivá statistika. Doletět do cílové destinace a jako první věc řešit ztracený kufr rozhodně není nic příjemného, proto jistě řadu z nás napadlo ukrýt do zavazadla lokalizační štítek, například AirTag, který následně pomůže s jednodušším nalezením. Tomuto způsobu hledání ztracených zavazadel nyní vychází vstříc samotný Apple.

Najít ztracené zavazadlo bude ještě jednodušší

Jak upozornil server MacRumors, jehož redaktoři aktuálně testují druhou vývojářskou beta verzi systému iOS 18.2, Apple do své aplikace Najít zavedl novou funkci, která umožní dočasně sdílet polohu ztraceného zařízení AirTag s „leteckou společností nebo důvěryhodnou osobou“. Tato funkce by mohla usnadnit letištnímu personálu nalezení ztraceného zavazadla, pokud aplikace Najít ukáže, že se nachází poblíž.

Aplikace Najít v rámci iOS 18.2 umožní zvolit novou položku „Sdílet polohu předmětu“, která vytvoří odkaz, jenž lze poslat komukoli, tedy nejen důvěryhodným kontaktům. Na zařízeních Apple odkaz přímo otevře aplikaci Najít a umožní někomu jinému zobrazit polohu daného předmětu. Na zařízeních jiných než Apple odkaz místo toho otevře webovou stránku s mapou zobrazující poslední známou polohu.

Pokud byste zapomněli vypnout sdílení, i na to Apple myslel. Platnost odkazu totiž vyprší po týdnu, případně po vrácení předmětu majiteli. Zároveň můžete také sledovat, kolik lidí si odkaz rozkliknulo a zobrazilo si polohu AirTagu. Samozřejmostí je možnost vyplnění kontaktních informací pro případ, kdy by se ke ztracenému předmětu dostal někdo neobeznámený se situací. Aplikace Najít již umožňuje sdílet položku s osobou v seznamu kontaktů, avšak nyní je obohacena také dočasné sdílení polohy položky někomu jinému, kdo by vám mohl pomoci ji najít. Nová funkce sdílení ztraceného předmětu funguje jak s AirTagy, tak i s dalšími zařízeními, která jsou kompatibilní a aplikací Najít.