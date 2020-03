Zastavte útok nemrtvých v nové hře ze světa Game of Thrones. Známe datum vydání

Řadíte se mezi příznivce Game of Thrones, kteří s napětím vyhlížejí jakoukoliv novinku ze světa George R. R. Martina? V tom případě by vám mohla zaujmout chystaná mobilní hra Game of Thrones Beyond the Wall. Na své si tentokrát přednostně přijdou majitelé zařízení s operačním systémem iOS, a to 26. března, fanoušci Androidu budou muset počkat do 3. dubna. Novinka je výsledkem spolupráce studia Behaviour Interactive, společnosti GAEA a televizní stanice HBO.

Žánrově hra spadá do kategorie her na hrdiny (RPG). Hráči se ujmou velení Noční hlídky s úkolem ubránit kontinent Westeros přes útokem nemrtvých. Milovníky nehostinného světa Game of Thrones možná potěší také fakt, že titul nabídne originální příběh. Nebude tedy vycházet z děje, který odvyprávěla knižní předloha. S absencí známých postav však rozhodně počítejte, do rukou se vám dostane například Jon Snow, Daenerys Targaryen a mnozí další hrdinové.