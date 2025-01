Zakladatel nelegálního tržiště Silk Road je a svobodě, Trump mu odpustil doživotí

Ross Ulbricht, muž, který stál za jedním z nejkontroverznějších projektů v dějinách internetu, byl po zhruba deseti letech za mřížemi omilostněn. Když se v roce 2013 dostal do titulků všech světových novin kvůli svému tržišti s názvem Silk Road, málokdo si dokázal představit, že tento příběh jednou skončí prezidentskou milostí. Donald Trump své rozhodnutí oznámil s tím, že věří v druhé šance, zvlášť v případech, kdy považuje trest za nespravedlivý.

Silk Road bylo zpočátku myšleno jako místo pro svobodný obchod. Ulbricht chtěl vytvořit platformu, kde by lidé mohli obchodovat bez vládní kontroly, a proto tuto „tržnici“ umístil na dark web. Co se však rychle změnilo, byl obsah. Místo zboží běžné potřeby se na Silk Road začaly prodávat drogy, zbraně a další nelegální věci. Ulbrichtova vize svobody se však změnila v chaos a temnou stránku internetu.

V roce 2015 byl odsouzen k doživotnímu vězení bez možnosti podmínečného propuštění. Tento trest mnozí považovali za extrémní, zvláště když jiní pachatelé násilných činů dostávají podstatně mírnější tresty. Rossova rodina, přátelé a komunita kolem kryptoměn se roky snažili bojovat za jeho propuštění.

I just called the mother of Ross William Ulbright to let her know that in honor of her and the Libertarian Movement, which supported me so strongly, it was my pleasure to have just signed a full and unconditional pardon of her son, Ross. pic.twitter.com/yiMMN0LJMH

— poloCHEDICO (@wrsyDeRt) January 22, 2025