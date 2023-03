Zadarmo ani Bing nehrabe. Konverzace s umělou inteligencí doplní otravné reklamy

Dříve či později se reklamy do umělé inteligence dostat musely

Microsoft s ní experimentuje v rámci Bing Chat

Jak bude nakonec vypadat prozatím neví ani v Redmondu

Umělá inteligence je v současné době v rámci technologického světa tématem číslo jedna. Na co ale odborná i laická veřejnost často zapomíná je fakt, že její vývoj stojí poměrně dost peněz. Dříve či později je tak potřeba najít funkční obchodní model, který by umožnil další rozvoj chytrých chatbotů. Vzhledem k tomu, že Microsoft je aktuálně v této oblasti jedním z lídrů, je logické, že se k prvnímu kroku odhodlal právě on.

Chatbot integrovaný do Bingu bude od nynějška zobrazovat při odpovídání na dotazy uživatelů také sponzorovanými odkazy. Alespoň v tomto duchu se vyjádřil Yusuf Mehdi na firemním blogu Microsoftu, což pro The Verge potvrdila také tisková mluvčí Caitlin Roulston. Plán integrovat reklamy do odpovědí umělé inteligence není úplně nový, ostatně Microsoft tuto možnost začal nabízet reklamním agenturám už v únoru letošního roku. Příklad, jakým způsobem by mohla integrace reklam fungovat, demonstroval Debarghya Das na dotazu, jaké je nejlevnější auto od Hondy. Chatbot mu poměrně přesně odpověděl, nicméně nezapomněl konkrétní části textu označit jako sponzorované a přidal také příslušný odkaz.

Bing Chat now has Ads! It's going to be fascinating to see how the unit economics of Ads in language models will unfold and affect search advertising. 1/3 pic.twitter.com/o5YjRjikOP — Deedy (@debarghya_das) March 29, 2023

Nynější podoba reklam v rámci Bing Chat ale nemusí být definitivní. Samotný Microsoft se k celé záležitosti vyjadřuje tak, že stále zkoumá možné podoby komerčních sdělení. Integrace reklam do výsledků byla pouze otázkou času, avšak na úspěchu konkrétních platforem se více než jejich samotný výskyt podepíše množství a způsob, jakým budou prezentovány.