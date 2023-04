Zábava s přáteli na dálku. Videohovory v Messengeru mají netradiční novinku

K dispozici je prozatím malý počet her

Nechybí však oblíbené tituly jako Exploding Kittens nebo Words With Friends

Nemusí se instalovat, spustí se přímo v aplikaci Messengeru

Už od roku 2016 jsou k dispozici na Facebooku a Messengeru tzv. instantní hry, které nejsou třeba instalovat a můžete je hrát doslova ihned na svém zařízení. Nyní společnost Meta přidala možnost hraní přímo ve videohovoru přes Messenger.

V současné době není k dispozici celá nabídka her, i třeba z toho důvodu, že ne všechny podporují hru pro více hráčů. Celkově si s přáteli můžete zahrát 14 her, mezi kterými nechybí Exploding Kittens, Words With Friends, Card Wars nebo Mini Golf FRVR. Každá podporuje odlišný počet hráčů zároveň, každopádně většina je prozatím určena pro dva.

Meta už zároveň přislíbila, že ještě letos katalog dostupných her navýší a zároveň vyzvala vývojáře, aby své hry převedly na jejich platformu. Přímo na blogu společnosti je uvedeno, že hraní přes videohovory má za cíl prohloubit spojení s přáteli a rodinou tím, že se zapojí do konverzací a hraní her zároveň.