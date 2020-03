Za dva týdny budou představeny nové Nokie. Jaké modely můžeme očekávat?

Společnost HMD Global plánovala na veletrhu MWC představit několik nových telefonů značky Nokia, zrušení veletrhu však posunulo tiskovou konferenci finské firmy na neurčito. V HMD se zjevně nespokojí s odhalením nových telefonů pouze skrze tiskovou zprávu a chystají klasickou tiskovou konferenci 19. března v Londýně.

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6

— Juho Sarvikas (@sarvikas) March 3, 2020