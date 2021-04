Z Windows 10 potichu mizí funkce. Microsoft bojuje s konzervativními uživateli

Šušká se, že systém Windows 10 čeká na podzim velká designová proměna. Microsoft zatím nic oficiálně neoznámil, zatím jen v testovací verzi vyměnil několik ikon v Průzkumníkovi souborů. Je tedy možné, že si schovává slavnostní odhalení nového designu na vývojářskou konferenci Build, která se odehraje mezi 25. a 27. květnem. Program Insider nicméně odhaluje jiný trend, kterým se redmondští vydávají.

Tiché odstraňování málo používaných funkcí

V rámci „refreshe“ začal Microsoft potichu z Windows 10 odstraňovat vybrané funkce, byť některé z nich představil poměrně nedávno. Z posledních testovacích verzích pro Insidery byly ze systému například odstraněny aplikace 3D malování a 3D prohlížeč (s možností dodatečné instalace), které byly jedny z hlavních novinek Creators Update z roku 2016.

Uživatelé zřejmě malování a prohlížení 3D objektů masově nepodlehli a na jednoduché úpravy jim stačí stařičká aplikace Malování. Ta byla mimochodem před nedávnem přesunuta do Microsoft Store, odkud může být pružněji aktualizována. Že by se Microsoft chystal přiživovat její neutuchající slávu?

Do Microsoft Store se v rámci Insider preview také vydala miniaplikace Výstřižky, a to i přesto, že má přímo v systému dvojníka nazvaného Výstřižek obrazovky. Je dost možné, že konzervativní uživatel tuto náhradu schovanou v Centru akcí ani nezaregistroval a stále používá oblíbenou původní aplikaci, která je tu s námi už od dob Windows 7.

Časová osa už jen lokálně

V posledním testovacím sestavení s číslem 21359 došlo k omezení funkce Časová osa. Tato součást obrazovky multitaskingu se v desítkách objevila před třemi roky a slouží k zobrazení historie naposledy otevřených aplikací, souborů, webových stránek apod. napříč všemi spárovanými zařízeními (pokud to povolíte).

Microsoft se nyní rozhodl synchronizaci mezi zařízeními odstranit, takže Časová osa bude fungovat pouze lokálně. Redmondští měli s Časovou osou větší plány, jednu dobu dokonce fungovala i na Microsoft Launcheru pro Android, avšak tyto plány vzaly za své. Nutno podotknout, že Microsoft tuto funkci nijak výrazně nerozvíjel, takže od počátku nevypadá moc přitažlivě a na slabších strojích akorát zpomaluje obrazovku multitaskingu.

Další adepti na odstranění?

Ořezávání Windows o málo používané funkce zřejmě ještě bude pokračovat, dalším adeptem na odstranění jsou živé dlaždice z nabídky Start. V moderních Windows 10X už s nimi Microsoft nepočítá a pro klasické „desítky“ chystá částečnou náhradu v podobě funkce Novinky a zájmy.

Jedná se o okno s dlaždicovými widgety, které mohou poskytovat všemožné informace – zprávy z oblíbených webů, počasí, akcie apod. Tyto widgety pravděpodobně klasické dlaždice vystřídají a nabídku Start budou opět tvořit pouhé ikony. Funkce Novinky a zájmy bude rychle dostupné skrze ikonu v hlavním panelu.

Z něj by naopak mohla být v budoucnu odstraněna i miniaplikace Lidé, kterou Microsoft představil v roce 2017. Původním plánem bylo učinit z této funkce středobod všech kontaktů a komunikačních nástrojů, ovšem v druhém případě se nepodařilo podařil rozšířit seznam podporovaných aplikací, například o Messenger, Telegram nebo WhatsApp desktop. Skrze aplikaci Lidé tak můžete komunikovat pouze skrze email, Skype a několik dalších spíše neznámých služeb.

Špatná propagace a konzervativní uživatelé

Důvodů, proč Microsoft potichu odstraňuje z Windows 10 funkce, které přitom představil teprve před nedávnem, je několik. Tím hlavním je bezesporu špatná propagace; Microsoft donedávna vydával dvě velké aktualizace „desítek“ ročně, avšak novinky v nich nijak výrazně nepropagoval. A nedá se očekávat, že běžný Franta uživatel, pro kterého jsou aktualizace pouze nutné zlo, se bude po změnách v systému dobrovolně pídit. Uživatel Windows je konzervativní tvor, který své návyky nemění a hromada užitečných funkcí mu tak může unikat.

S tím se pak pojí druhý důvod, některé funkce jsou možná užitečné, ale Microsoft je nechává nedokončené a polofunkční (například Časová osa nebo panel Lidé). Tím vzniká začarovaný kruh – uživatelé nemají chuť novinky používat, Microsoft vidí nezájem a nemá chuť tyto funkce udržovat a vylepšovat, což může v konečném důsledku vést až k jejich zrušení.

Redmondští už pochopili, že nemá cenu uživatele novinkami zahlcovat dvakrát ročně (možná mu také docházejí nápady), a proto jsou velké aktualizace vydávány pouze jednou do roka. Snad toto zvolnění bude jen ku prospěchu – nové funkce by mohly být už od počátku „dokončenější“ a menší perioda by mohla dát uživatelům více prostoru k jejich prozkoumání. Jsme upřímně zvědaví, co všechno Microsoft do letošního podzimního updatu nachystá.