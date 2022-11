Z mobilních obchodů navždy zmizí Deus Ex Go. Smůlu mají i ti, kteří za hru zaplatili

Mobilní titul Deus Ex Go z roku 2016 dodnes patří k nejlepším logickým hříčkám na dotykových obrazovkách. Nové hráče už však bohužel neosloví. Společnost Embracer Group, která před nedávnem získala práva na část portfolia japonského vydavatele Square Enix včetně značek Tomb Raider či právě Deus Ex, se totiž rozhodla stáhnout oblíbený titul z digitální distribuce. Společně s ním také skončí provoz bezplatných her Arena Battle Champions, Hitman Sniper: The Shadows i Space Invaders: Hidden Heroes.

Hra, která přestane existovat

Tři týdny po uzavření studia Square Enix Montreal, které se ještě před svým nečekaným koncem stihlo nakrátko přejmenovat na Studio Onoma, se tak z obchodů App Store a Google Play vytratí také většina jeho her. Navíc se zdá, že inkriminované tituly vůbec nepůjde spustit, i když je hráči mají stažené ve svých zařízeních a v případě Deus Ex Go dokonce provedli nákup za skutečné peníze.

„Počínaje 4. lednem příštího roku již tyto hry nebudou přístupné,“ stojí ve stručném tweetu na oficiálním účtu dnes již neexistujícího tvůrčího celku z kanadské metropole. Do té doby mají hráči čas na využití nastřádané virtuální herní měny, na kterou se nevztahuje možnost vrácení peněz. Situace kolem zbývajících titulů včetně Hitman Go a Lara Croft Go zatím zůstává nejasná, avšak ukončení prodeje snad v tuto chvíli nehrozí.