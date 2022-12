Z jednoho metru na beton, ze dvou na asfalt. Nová generace skel Gorilla Glass lépe odolá pádům

Corning včera představil nové odolné sklo Gorilla Glass. Novinka dostala název Victus 2 a oproti minulé generaci nabízí lepší odolnost vůči pádům na tvrdou zem. Zvláštní pozornost byla věnována betonu.

Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 Drop Tower Test on Simulated Concrete

Watch this video on YouTube

Podle zjištění jmenované společnosti jsou současné smartphony v průměru o 15 procent těžší a mají o 10 procent větší obrazovku než v roce 2018. To se negativně podepisuje na odolnosti zařízení při pádu na zem, a proto se firma při vývoji nové generace Gorilla Glass soustředila tímto směrem. Sklo Victus 2 prý bylo navrženo tak, aby ustálo pád na beton z výšky 1 metru, případně pád na asfalt ze 2 metrů.

Obecně je známo, že čím je sklo odolnější vůči pádům, tím hůře snáší škrábance. Corning ale tvrdí, že v této oblasti k žádnému zhoršení nedošlo a odolnost vůči poškrábání byla zachována. Zack Nelson z YouTube kanálu JerryRigEverything tak nejspíš bude i nadále opakovat již zlidovělou hlášku: „Scratches at level 6 with deeper grooves at level 7.“

Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 Dynamic Impact Drop on Simulated Concrete

Watch this video on YouTube

Prvních smartphonů s odolnými skly Gorilla Glass Victus 2 bychom se měli dočkat někdy na začátku příštího roku. Zatím však nemáme žádný seznam výrobců, kteří je použijí. Předpokládáme ale, že k jejich nasazení dojde u většiny příštích vlajkových smartphonů s Androidem.