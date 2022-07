Z 0 na 50 % za čtyři minuty. Od této značky byste rekordy v nabíjení smartphonů nečekali

Rekordu v rychlosti nabíjení smartphonů obvykle dosahují známější jména jako Xiaomi, Oppo, nebo Vivo, ovšem nyní jim všem vypálila rybník firmička Infinix. Její systém nazvaný Thunder Charge totiž zvládne přenášet energii výkonem až 180 wattů. Infinix tvrdí, že takto lze dobít 4500mAh baterii z 0 na 50 procent za pouhé čtyři minuty.

Thunder Charge is here! Have a go at guessing the watts on this ultra-fast charging technology!🤔#Infinix #InfinixNewTech #ThunderCharge pic.twitter.com/pR9FSUUzAr

— Infinix India (@InfinixIndia) June 27, 2022