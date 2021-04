YouTuber si pořídil nejpokročilejšího robotického psa, aby jej naučil čůrat pivo do kelímku

Když YouTuber Michael Reeves poprvé uviděl robotického psa zvaného Spot od firmy Boston Dynamics, nemohl se dočkat, až si jej bude moci pořídit. Firmu kontaktoval přes email i Twitter, nikdy se mu však výrobce nepodařilo přesvědčit o tom, proč by jej měl právě on získat dříve než ostatní spotřebitelé. Musel si tedy počkat, až bude robot, stojící 74 500 dolarů (1,6 milionů Kč), dostupný veřejnosti.

Vzhledem k vysoké ceně robopsa potřeboval Reeves sponzory. Tušil však, že jeho plán, kdy chtěl Spota naučit najít na podlaze kelímek a načůrat do něj pivo, podpoří málokdo, a tak dle svých slov trošku lhal ohledně toho, na co budou získané peníze sloužit. O několik týdnů později mu pak domů přišel zbrusu nový zázrak techniky.

Reeves nelenil a pustil se do vývoje. Vytvořil si vlastní „pivopenis,“ který na základě instrukcí z kamery umí najít tu správnou polohu, aby se do kelímku trefil. Původní kamera u robopsa ale nebyla dostatečně výkonná, aby byla schopna rozeznat kelímek v reálném čase, a tak dokoupil bezpečnostní kameru, jež k psovi připevnil. Díky svým programovacím schopnostem pak psa naučil kelímek zaměřit, najít si tu správnou polohu, při které se do něj strefí a… načepoval pivo.

Teaching a Robot Dog to Pee Beer

Software není perfektní, pro alkoholiky s depresí způsobenou dlouhým odloučením od přátel kvůli pandemii koronaviru, je však dle YouTubera dostačující. Reeves následně cestoval 48 hodin autem, aby dojel z Los Angeles do Bostonu a před sídlem Boston Dynamics nechal svého psa počůrat parkoviště.

Samotný robopes Spot je multifunkční robot, který může používat mnoho dalších součástí, například robotickou ruku, či například nosit různé věci. Roboty od Boston Dynamics využívá i americká armáda.