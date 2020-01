YouTuber se kvůli popularitě pokusil vysušit bazén papírovými utěrkami, internet zuří

Když Greta Thunberg běsní nad plýtváním lidské společnosti a znečišťováním planety, musí se v tomto světě zákonitě najít i protiklad. Tím je aktuálně YouTuber Tyler Oliveira, který byl ochotný nakoupit 100 000 rolí kuchyňských utěrek a pokusil se s nimi „vytřít“ vodu z bazénu. To vše jen aby získal pozornost a podařilo se mu vytvořit pokračování virálního videa z TikToku.

Poté, co všechny role do bazénu naházel a poté vytáhl, zjistil, že vody příliš neubylo. Rozhodl se tedy pro elegantnější řešení – pro kýbl vody, který utěrkami opravdu vytřel, spočítal, kolik jich použil, a poté jednoduchou matematikou vypočítal, kolik by jich potřeboval na celý bazén.





Greta by se nejspíše zeptala, proč to neudělal rovnou. Stejná otázka napadá nejen nás, ale i mnoho dalších diváků videa, kteří na počin nevěřícně koukají a častují Oliveiru nepublikovatelnými výrazy.