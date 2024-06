YouTube udělá z AdBlocku nefunkční šmejd. Reklamám se už nevyhnete

Společnost YouTube plánuje podnikat další opatření proti blokátorům reklamy na své videoplatformě. Nový typ reklamy bude umístěn přímo na serveru a bude se promítat jakou součást videa, ne jako externí prvek. Blokátory reklam tak nebudou mít prakticky žádnou možnost uživatelům reklamu odclonit, protože ji na webu neuvidí.

Nové opatření YouTube zatím nikde neoznámil, všimli si ho však vývojáři menšího blokátoru reklam jménem SponsorBlock. „YouTube v současné době experimentuje se umisťováním reklamy přímo na server. To znamená, že reklama je přidávána přímo do videa,“ uvedli na síti X.

YouTube is currently experimenting with server-side ad injection. This means that the ad is being added directly into the video stream.

This breaks sponsorblock since now all timestamps are offset by the ad times.

