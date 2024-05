Google vyhlásil válku AdBlocku, uživatelům výrazně znepříjemní sledování YouTube

Google se rozhodl rázně zakročit proti sledování YouTube videí s AdBlockem

Někteří uživatelé hlásí, že se jim videa nepřehrávají, nebo se přehrávají bez zvuku

Jiným uživatelům se videa sekají, nebo rovnou přeskočí na konec

Google se v případě své populární videoplatformy YouTube v posledních letech velmi snaží, aby nasbíral co nejvíce předplatitelů služby Premium. Součástí jeho snah bylo například v roce 2022 zaříznutí populární aplikace YouTube Vanced, která uživatelům poskytovala všechny výhody předplatitelů, ovšem pochopitelně zcela zdarma. Divákům tak nyní nezbývá nic jiného, než si YouTube pravidelně předplácet, pokud chtějí sledovat videa bez stále delších a otravnějších reklam, případně využívat služeb blokátorů reklam.

Konec blokování reklam na YouTube?

S tím ale bude brzy konec. Už v roce 2023 uživatelé hlásili, že nemohou přehrávat videa na YouTube, pokud platforma zjistí aktivní blokátor reklam, přičemž platforma dala těmto uživatelům možnost shlédnout tři videa, než jim sledování zatrhla. V lednu 2024 streamovací platforma údajně testovala zpomalení načítání videa pro uživatele s povolenými blokátory reklam. Nyní, pravděpodobně v rámci nového testu, uživatelé YouTube s nainstalovanými blokátory hlásí, že videa při přehrávání přeskakují rovnou na konec. Jak upozornil server 9to5Google, po vypnutí blokátoru reklam se přehrávání videa obnoví do normálního stavu.

Někteří uživatelé na Redditu také hlásili, že při používání blokátoru reklam není ve videích na YouTube slyšet zvuk, zatímco jiní uváděli, že se jejich videa při načítání zasekávají. Problém opět zmizí, když uživatel blokátor reklam vypne. „Kdykoli na YouTube použiji blokování reklam, není slyšet žádný zvuk. Sice můžu zvuk opět zapnout, ale YoTube ho po sekundě opět vypne,” napsal uživatel s přezdívkou freemanhl2 na Redditu, zatímco uživatel Vampirehedgehog napsal: „Panebože, tohle se mi děje taky! Je to tak otravné, že nemůžu přijít na to, co se děje. Alespoň nejsem jediný, kdo má tento problém.“

Streamovací platforma se drží svého modelu příjmů z reklam a chce zajistit, abyste reklamy neviděli pouze tehdy, pokud si zvolíte prémiové členství. Jak upozorňuje web AndroidPolice.com, alternativa pro všechny, kteří Googlu platit nechtějí, samozřejmě existuje. Některé blokátory reklam totiž údajně gigant z Mountain View neomezuje, stejně tak se nabízí řešení v podobě využití VPN a přepnutí se do regionu Albánie – reklamní platforma Googlu si totiž momentálně neporadí s albánštinou, tudíž lze sledovat videa bez reklam.