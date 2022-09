YouTube chystá nepříjemnou novinku. Nasadí 5 reklam, které nepůjde přeskočit

Pokud si neplatíte členství YouTube Premium, pravděpodobně na vás na největší video platformě velmi často vyskakují reklamy. Většinou se objeví před videem a pak i v průběhu jeho sledování. V obou případech jde maximálně o jeden či dva spoty, přičemž ten druhý už můžete po uplynutí 5vteřinového limitu přeskočit. S tím je teď pravděpodobně konec. Ještě se ale neradujte, bude hůř.

Několik uživatelů sdílelo na Twitteru a na Redditu svou zkušenost s novým formátem pěti reklam, které nemůžete přeskočit. V praxi to vypadá tak, že se vám před videem objeví reklama a nahoře vpravo máte uvedenou délku do jejího konce a nově také celkový počet reklam. A výjimkou by tedy již nemělo být ani 5 spotů za sebou.

youtube just gave me 5 long unskipable ads pic.twitter.com/FgUUrzZvoB — The Ricked One (@LoganC01962550) September 8, 2022

Netrvalo to dlouho a zareagoval sám YouTube. Podle něj jde o nový typ tzv. nárazových reklam (z angl. bumper ad), které uživatel skutečně nemůže přeskočit, každopádně každý spot by měl mít maximálně 6 sekund. Je to tedy, jako kdybyste si přehráli celou 30sekundovou reklamu bez přeskočení.

Uživatelé jsou z pochopitelných důvodů rozhořčeni, jde o velmi nepříjemnou novinku. Na druhou stranu, YouTube chce přilákat nové členy do svého předplatného Premium, kde si můžete užívat nerušeného sledování. A máme-li to brát selským rozumem, při sledování televizního vysílání vás také vyrušují reklamy – a rozhodně jsou delší než 30 sekund.