Xperia 1 V chce být nejlepším fotomobilem. Sony navíc přidá sluchátka za 10 tisíc

Japonské Sony se se svými telefony dlouho trápilo, nicméně v posledních letech našlo svou pozici na trhu, která firmě evidentně vyhovuje. Důkazem budiž již pátá generace špičkově vybaveného smartphonu Sony Xperia 1 V, která nabídne nejen nekompromisní hardwarovou výbavu, ale také nejnovější CMOS snímač s dvouvrstvou technologií Transistor Pixel, který posune hranice mobilní fotografie zase o kus dále.

Než přejdeme k fotoaparátům, pojďme si nejprve něco říci o ostatních parametrech. Přední straně dominuje 6,5″ OLED panel s rozlišením 4K, obnovovací frekvencí 120 Hz, poměrem stran 21:9, ochranou Gorilla Glass Victus 2 a HDR. Uvnitř tepe osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB RAM a 256 GB interní paměti s možností rozšíření o microSD karty o kapacitě až 1 TB. Z ostatní výbavy nechybí 5G, vylepšené stereo reproduktory a 3,5mm audio konektor s podporou Hi-res audio, LDAC, DSEE Ultimate a 360 Reality audio, čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku či odolnost proti vodě a prachu standardu IP65/68.

Baterie dostala kapacitu standardních 5 000 mAh a také podporu 30W rychlého nabíjení, které slibuje doplnit 50 % energie za přibližně 30 minut. Akumulátor by si měl rovněž uchovat až 80 procent kapacity i po třech letech. Smartphonu také nechybí bezdrátové nabíjení. Operačním systémem je pochopitelně Android 13. Rozměry Xperie 1 V jsou 165 × 71 × 8,3 milimetrů a hmotnost se zastavila na 187 gramech.

V hlavní roli fotoaparát

Teď už ale k tomu největšímu taháku, kterým je fotoaparát. Ten hlavní dostal zbrusu nový CMOS snímač Exmor T for mobile, který je speciální například tím, že je o 1,7× vetší než jeho předchůdce (jeho velikost je 1/1,35″) a je rozdělen do dvou vrstev – jedné s fotodiodami a druhé s tranzistory. Díky technologii vysokorychlostního procesu překrývání více snímků by měl nabídnout až 2× lepší výsledky v horších světelných podmínkách a také méně viditelného šumu. Co se týče parametrů, může hlavní fotoaparát nabídnout rozlišení 52 Mpx (efektivních 48 Mpx), přičemž výsledné 12Mpx snímky se mohou pochlubit pixely o velikosti 2,24 µm, automatickým ostřením, optickou stabilizací obrazu nebo natáčením v 8K.

Hlavní fotoaparát doprovází 16Mpx širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 12 Mpx a velikostí senzoru 1/2.5″, teleobjektiv s ohniskem 85-125 milimetrů, rozlišením 12 Mpx, velikostí senzoru 1/3.5″, variabilní clonou f/2.3-f/2.8 a optickou stabilizací obrazu a na přední straně se ještě nachází 12Mpx selfie kamera. Mezi zajímavosti patří kupříkladu ostření na oko nebo možnost připojení externího monitoru.

Fotoaplikace také doznala drobných změn. Například nově obsahuje presety, které redukují nutnost postprocesu, více se do vytváření snímků zapojí také umělá inteligence, jež dostane na starosti hloubku, expozici a vyvážení bílé a také rozhraní je upraveno pro natáčení a focení vertikálního obsahu, například na sociální sítě.

Cena a dostupnost

Xperia 1 V bude k dispozici koncem června za 34 990 Kč. K dispozici bude v černé, platinově stříbrné a khaki zelené barvě. Předobjednávky modelu Xperia 1 V budou zahájeny 5. června a zákazníci, kteří si od tohoto dne předobjednají telefon Xperia 1 V, budou mít po omezenou dobu nárok na nejnovější bezdrátová sluchátka Sony WH-1000XM5 s potlačením okolního hluku, která obdrží při nákupu (jejich hodnota je 9 999 Kč).