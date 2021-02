Xiaomi zřejmě plánuje vlastní elektromobil. Projekt má vést samotný šéf značky

Nejen Apple a Huawei chtějí svou působnost rozšířit i do automobilového průmyslu. Velké plány údajně má i technologický gigant Xiaomi, který má dokonce plánovat výrobu vlastního automobilu.

Čínskému webu iFengNews v poslední době několik zdrojů potvrdilo, že právě výroba automobilů by v budoucnu mohla být dalším pilířem společnosti. Vše se ale údajně nachází pouze ve fázi plánování a rozhodování – údajně ještě existuje spousta proměnných, které je nutné vyřešit.

Zajímavé je, že vývoj automobilu by měl vést přímo samotný šéf značky Xiaomi Lei Jun. Ten se dokonce v roce 2013 při své cestě do USA dvakrát setkal s šéfem automobilky Tesla. Automobilový segment má být pro Xiaomi zajímavý i z toho důvodu, že mobilní trh aktuálně čelí určité stagnaci. Naopak elektromobily prošpikované moderními technologiemi jsou něco, co by Xiaomi v budoucnu mohlo přinést zajímavé zisky. Společnost by navíc při vývoji automobilu mohla zúročit své bohaté technologické zkušenosti.

Společnost Xiaomi tuto zprávu zatím nikterak nekomentovala, ale kdo ví, třeba se v dalších letech skutečně dočkáme elektromobilu s logem této čínské společnosti.