Xiaomi Watch 2 Pro pohání Wear OS. Díky podpoře LTE se obejdou bez telefonu

Nové hodinky od Xiaomi lákají na platformu Wear OS a podporu LTE

Nechybí GPS a alespoň částečná voděodolnost

Na jedno nabití vydrží až 65 hodin

Kromě smartphonů Xiaomi 13T a 13T Pro představil čínský výrobce i chytré hodinky Watch 2 Pro. Jedná se o elegantní kus hardwaru s kruhovým displejem, jehož hlavní výhoda tkví v nasazení operačního systému Wear OS – hodinky tak podporují důležité služby Google včetně placení přes NFC a lze do nich stáhnout libovolné aplikace.

Xiaomi Watch 2 Pro: dvě barvy, jedna velikost

Představené hodinky budou nabízené v jedné velikosti a ve dvou barevných variantách – černé a stříbrné. Pouzdro je vyrobené z nerezové oceli, a lze jej kombinovat jak s koženým, tak s pryžovým řemínkem. Rozměry hodinek jsou 47,6 × 45,9 × 11,8 mm, hmotnost činí 54,5 gramů bez řemínku.

K ovládání prostředí WearOS slouží jednak otočná korunka a tlačítko na pravé straně, a především dotykový AMOLED displej s úhlopříčkou 1,43″, rozlišením 466 × 466 pixelů a maximálním jasem 600 nitů. Systém nabízí uživateli 20 předinstalovaných ciferníků, další je možné stáhnout z oficiálního obchodu. Díky prostředí WearOS hodinky podporují aplikace Google – peněženku, mapy nebo asistenta.

Pohlídají sport, zdraví i spánek

Xiaomi Watch 2 Pro jsou vybavené plejádou senzorů, díky kterým umí analyzovat uživatelovo zdraví, spánek nebo sportovní aktivity. K dispozici je 150 sportovních režimů, nechybí ani komplexní analýza tréningu a výkonnostní statistiky. Díky přítomnosti GPS je možný záznam trasy, díky voděodolnosti 5 ATM lze hodinky používat i při povrchovém plavání.

Hodinky pohání čipset Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 spárovaný s 2 GB RAM a velkorysým 32GB úložištěm – můžete si tak do nich uložit například část své hudební sbírky a vyrazit běhat i bez smartphonu. Pokud chcete být neustále na příjmu, můžete si připlatit za variantu s LTE konektivitou, jinak si budete muset vystačit s Wi-Fi a Bluetooth.

V útrobách hodinek je instalována baterie s kapacitou 495 mAh, která má zajistit výdrž až 65 hodin (55 u LTE verze) na jedno nabití. K nabíjení slouží bezdrátová magnetická kolébka, z nuly na sto procent se hodinky dobijí za 85 minut.

Cena a dostupnost

V tuto chvíli pouze víme, že hodinky Xiaomi Watch 2 Pro budou na českém trhu dostupné ve dvou barvách, a to jak v Bluetooth, tak v LTE variantě. Klasická verze bude stát 5 599 Kč, LTE variantu pořídíte za 6 299 Kč. Do prodeje by se hodinky měly dostat ke konci října.