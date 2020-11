Xiaomi v roce 2021: ohebné displeje, neviditelné foťáky a extrémně rychlé 200W nabíjení

Už jsou to skoro dva roky, co nám šéf Xiaomi Lei Bin ukázal funkční prototyp smartphonu s ohebným displejem, avšak zatím jsme se žádného podobného zařízení od čínské značky nedočkali. Zlom by mohl přijít v příštím roce, pro který údajně Xiaomi chystá velkou smršť mobilních novinek.

Xiaomi chystá na příští rok velké novinky

Informátor Digital Chat Station zveřejnil na čínské mikroblogovací síti Weibo příspěvek, ve kterém naznačuje technologie, s nimiž Xiaomi pro příští rok počítá. Jmenovány jsou ohebné displeje, poddisplejové selfie kamery, obrazovky s 2K rozlišením a také ultrarychlé dobíjení akumulátorů výkonem přesahujícím 200 Wattů.

Co je působivé, žádná z výše uvedených technologií nemá existovat pouze v prototypu, ale počítá se s jejím použitím v sériové výrobě. Xiaomi možná překvapí v některé z příštích vlajkových lodí, neboť žádný experimentální smartphone z rodiny Mi Mix Xiaomi momentálně neplánuje.