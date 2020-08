Xiaomi spustilo další vlnu aktualizací na MIUI 12. Je mezi nimi i váš telefon?

Letos v květnu byla představena nová verze systémového prostředí MIUI 12 od Xiaomi, která se postupně dostává na čím dál více smartphonů. V první vlně bylo aktualizováno 16 telefonů značek Xiaomi, Redmi a Poco, druhá vlna jich přidává dalších patnáct. Jsou to tyto telefony:

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi CC9 (Xiaomi Mi Note 10)

Xiaomi Mi CC9 Pro (Xiaomi Mi Note 10 Pro)

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi 10X Pro

Redmi 10X

Druhá vlna aktualizací byla odstartována 6. srpna v Číně, globální verze by však na sebe neměla dlouho čekat. Pokud vás zajímá, co je v MIUI 12 nového, můžete nahlédnout do našeho souhrnného článku.

Kromě domácí a globální verze nově Xiaomi pracuje i na prostředí MIUI 12 určeném pro indický trh. Xiaomi se snaží vyhovět tamní vládě, která v zemi zakázala necelou stovku čínských aplikací, přičemž některé z nich pocházejí od Xiaomi. MIUI 12 pro indický trh žádnou z těchto aplikací neobsahuje.