Xiaomi se stalo novým partnerem hokejové Slavie

Hokejový tým Slavia Praha dnes oznámil zahájení spolupráce s čínskou značkou Xiaomi. Tým tuto skutečnost oznámil na svých webových stránkách. Logo progresivní čínské společnosti je na dresu poměrně výrazné a velmi dobře viditelné, což naznačuje, že se nejedná o žádné drobné partnerství, ale o silnou sponzorskou pozici.

„Vážíme si, že společnost Xiaomi, kterou vnímáme jako moderní a dynamickou značku, spojila své jméno s naším klubem a věříme, že naše partnerství bude mít významný přínos pro obě strany,“ uvádí předseda představenstva HC Slavia Praha Standa Tichý.





„Jsme rádi, že můžeme podporovat nejstarší hokejový klub v České republice. Spolupráce Xiaomi a HC Slavia nás velice těší, jelikož je to něco nového a věříme, že společně dokážeme vytvořit skvělou atmosféru na stadionu. Bedlivě budeme sledovat každý zápas. Vstupem do hokejového světa letošní rok zahajujeme, ale máme v plánu mnoho dalších zajímavých projektů. Určitě je na co se těšit,“ říká marketingový ředitel společnosti Witty trade Michal Franko.

Xiaomi se spojuje s mnoha významnými partnery a v posledních letech nabyla svou prestiž v České republice několikanásobným způsobem. Od této chvíle budou její logo nosit na dresech také hokejisté HC Slavia Praha.