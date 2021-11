Xiaomi se inspirovalo u Applu. Nabídne vlastní servisní program

Když Apple nedávno představil vlastní program pro domácí opravy svých zařízení, většinu veřejnosti překvapil. Nyní se k tomuto kroku odhodlal i čínský gigant Xiaomi. Po letech soudních sporů tak další firma usoudila, že bude lepší svým uživatelům nabídnout originální náhradní díly spolu s manuály k opravám než neustále bojovat o další zisky za specializované opravy.

Ačkoliv jsme se zatím nedočkali žádných konkrétních kontur ani termínů nové služby, Xiaomi na Twitter pověsilo obrázek, který evokuje lepší zákaznický servis právě v podobě možnosti oprav, dostupnosti dílů a servisních manuálů.

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) November 23, 2021