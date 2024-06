Xiaomi proniklo mezi 100 nejvlivnějších značek světa. Důvod je pro mnohé překvapením

Xiaomi bylo zařazeno časopisem Time mezi 100 nejvlivnějších firem světa

Coby hlavní argument Time uvádí premiéru řady elektromobilů SU7

Auto je však dostupné pouze v Číně a minimálně celý příští rok to tak zůstane

Společnost Xiaomi se dostala do výběru 100 nejvlivnějších firem na světě dle časopisu Time. Zčásti je to kvůli globálnímu úspěchu na trhu s produkty chytré domácnosti, smartphony, tablety a nositelnou elektronikou, lví podíl na tom však má také uvedení elektrického vozidla SU7 a jeho derivátů SU7 Pro a SU7 Max. Přestože tato vozidla jsou k mání pouze na čínském trhu.

Xiaomi boduje v globálu

Xiaomi dlouhodobě prokazuje svou sílu v mnoha segmentech. V loňském roce šlo o 3. největšího výrobce smartphonů, hned za Samsungem a Applem. Přestože na čínském trhu Xiaomi takový úspěch nemá, výrazně silnější pozici tam drží Honor, Huawei, Oppo nebo Vivo. Xiaomi naopak boduje na evropských trzích, ale třeba i na gigantickém indickém trhu.

Časopis Time však glorifikuje Xiaomi hlavně za uvedení elektromobilu SU7. Jak uvádí magazín, jde o první automobil produkovaný společností, která se zaměřuje na mobilní telefony. Chytré auto zároveň vnímá jako doplnění ekosystému „Člověk x Auto x Domácnost“.

„Společnost Xiaomi je poctěna, že byla vybrána do seznamu Time 100 nejvlivnějších společností pro rok 2024. Těšíme se, že toto ocenění naplníme tím, že budeme pokračovat ve výrobě produktů, které umožní všem na světě užívat si lepší život díky inovativním technologiím,“ uvedl mluvčí společnosti Xiaomi

Elektromobil SU7 zůstává v Číně

Automobil Xiaomi SU7 – a jeho sourozenecké modely SU7 Pro a SU7 Max – opravdu představují technologickou špičku. Xiaomi se dokonce nebojí o autu tvrdit, že má delší dojezd na jedno nabití než Tesla Model 3 a rapidnější zrychlení než Porsche Taycan.

My jsme se na čtyřkolou novinkou mohli zblízka podívat letos na veletrhu MWC v Barceloně. Z technologického hlediska je SU7 velmi zajímavým projektem. Infotainment auta běží na HyperOS, stejně jako telefony a tablety Xiaomi, Redmi a Poco, uvnitř nabízí tři velké displeje a částečně jej lze ovládat i přes aplikaci v telefonu. V reálném čase může majitel kontrolovat auto zevnitř i zvenku pomocí sestavy kamer.

Trochu zvláštně však ocenění od časopisu Time působí kvůli tomu, že automobil Xiaomi je dostupný pouze v Číně. Tam se začal prodávat v dubnu tohoto roku a to za cenu od 215 tisíc jüanů, tedy asi 800 tisíc korun včetně DPH. Jak nám bylo sděleno, s uvedením do Evropy se do budoucna počítá, ale výhledově až za dva roky.