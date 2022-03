Xiaomi podvádí v benchmarcích. Ve hrách a aplikacích snižuje výkon

Před nedávnem proběhla internetem kauza, že vlajkové smartphony Samsung záměrně omezují ve hrách a aplikacích svůj výkon, zatímco v benchmarcích se dokáží „vybičovat“ k rekordním hodnotám. Tato kontroverze se nelíbila provozovatelům benchmarku Geekbench který po zveřejnění kauzy odstranil ze své databáze všechny naměřené výsledky vlajkových modelů z řad Galaxy S10, S20, S21 a S22.

Aféra Samsungu zaujala redakci serveru AndroidPolice, která stejným způsobem prověřila smartphony značky Xiaomi, konkrétně modely Xiaomi 12 Pro a 12X. Oba byly nejprve otestovány standardní verzí aplikace Geekbench a poté její upravenou variantou, která se identifikovala jako Genshin Impact, Google Chrome nebo Netflix. A výsledek?

V klasické verzi benchmarku telefony vykázaly o desítky procent vyšší výkon než v podvržených variantách. Největší rozdíl v naměřených hodnotách byl patrný u „aplikací“ Netflix a Chrome – u „hry Genshin Impact“ nebyl propad v hodnotách patrný. Xiaomi má tak patrně stejně jako Samsung ve svém softwaru uložený „whitelist“ aplikací, které mohou stoprocentně využívat schopností čipsetu, zatímco v ostatních aplikacích dochází ke škrcení výkonu. Zajímavé je, že snížený výkon byl patrný i v podnikové verzi Geekbench nainstalované mimo obchod Play.

Sám tvůrce benchmarku Geekbench John Poole potvrdil podobné chování i u smartphonu Xiaomi Mi 11, jemuž podstrčil benchmark s identifikátorem mobilních her Genshin Impact nebo Fortnite. Jednojádrový výkon v tomto případě poklesl o 30 procent, vícejádrový o 15 procent.

This also happens when Geekbench is disguised as other games such as Genshin Impact.

— John Poole (@jfpoole) March 27, 2022