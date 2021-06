Xiaomi nabité za 8 minut: ultrarychlé dobíjení výrazně sníží životnost baterie

Výdrž na baterii je jedním z nejpalčivějších problémů dnešních chytrých telefonů. Jelikož se technologie výroby baterií za poslední dekádu prakticky nezměnila, musejí výrobci neustále vylepšovat rychlost nabíjení, aby nižší výdrž nějak kompenzovali.

Před dvěma týdny představilo Xiaomi neuvěřitelně rychlé 200W nabíjení, společně se 120W bezdrátovým dobíjením. Technologie HyperCharge zvládne dobít smartphone se 4000mAh akumulátorem za pouhých 8 minut, přičemž k dobití do 50 procent postačí jen tři minuty. Takový výkon nicméně není jen tak, neboť za rychlé dobíjení zaplatí Xiaomi poměrně vysokou cenu.

Xiaomi na sociální síti Weibo přiznalo, že při 800 cyklech nabíjení a vybíjení 200W výkonem klesne životnost baterie k 80 procentům, což vychází na zhruba dva roky používání. Telefon s baterií o kapacitě 4000 mAh tak bude mít při využívání rychlého nabíjení po dvou letech kapacitu zhruba 3200 mAh.

Současným typům baterií nejvíce vyhovuje pomalé nabíjení, které se navíc pohybuje mezi 20–80 procenty kapacity. To nicméně nekoresponduje s trendem dnešní uspěchané doby, kdy každý chce co nejdelší výdrž a co nejrychlejší nabíjení. Proto budeme zvyšování výkonu nabíjecích adaptérů vídat i nadále.