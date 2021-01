Xiaomi Mi Band má konkurenci. OnePlus Band láká na AMOLED displej a změří i okysličení krve

Značka OnePlus vstupuje do světa nositelné elektroniky. V letošním roce bychom se od ní měli dočkat odhalení prvních chytrých hodinek, čekání na ně si můžeme ukrátit premiérou náramku OnePlus Band. Může právě odhalená novinka ubrat body populárním náramkům od Xiaomi?

OnePlus Band láká na dotykový 1,1“ AMOLED displej s rozlišením 126 × 294 pixelů, který je společně s ostatní elektronikou umístěn do černého vyjímatelného modulu. Ten je zasazen do vyměnitelného pryžového řemínku, přičemž vyloupnutí je nutné pokaždé, když budete chtít náramek nabít ve speciální dobíjecí kolébce. OnePlus slibuje výdrž až 14 dní, ovšem první zahraniční recenze hovoří o významně menší výdrží, redaktoři serveru AndroidCentral jej například byli schopní vybít za dva dny.

Náramek je připravený na všechny činnosti, které byste od něj očekávali – umí měřit kroky, tepovou frekvenci, spánek, nasycení krve kyslíkem a také sportovní aktivity. Na výběr jej jich celkem 13, přičemž nechybí ani plavání; náramek se pyšní odolností IP68 + 5ATM. Náramek také umí informovat o příchozích událostech ze smartphonu, ovládat na dálku přehrávač audia či spoušť fotoaparátu, nechybí ani budík, stopky, odpočet, nebo hledání ztraceného smartphonu.

From tracking your sleep and heart rate to tracking your favorite cricket shot, with the #OnePlusBand you can truly be #SmartEverywear.

This is the new face of fitness pic.twitter.com/N5NgHzmQOE

— OnePlus India (@OnePlus_IN) January 11, 2021