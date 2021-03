Xiaomi Mi 11 lite je neskutečně tenký a lehký. Bude to nový hit vyšší střední třídy?

Dnešní „mega“ tiskovka společnosti Xiaomi přinesla spoustu zajímavých produktů, mezi které se řadí i nový smartphone Xiaomi Mi 11 lite. Přichází rovnou ve dvou příchutích – s podporou sítí 5G a bez ní, přičemž tento rozdíl má na svědomí použití odlišných čipsetů. Který z nich si vyberete?

Xiaomi Mi 11 lite: útlý pas i rámečky okolo displeje

Jak 4G, tak 5G varianta vypadají zvenku zcela totožně, rozpoznáte je snad jen podle odlišných barevných variant – základní Mi 11 lite půjde do prodeje v černé, modré a růžové, zatímco Mi 11 lite 5G bude dostupný v černé, zelené a žluté. Oba telefony zaujmou především útlými liniemi – v pase mají pouze 6,81 mm a váží pouhých 157, resp. 159 gramů. Obě strany má pokrývat odolné sklo, o zvýšené odolnosti se výrobce nezmiňuje.

Čelní stranu obou telefonů vyplňuje 6,55“ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením. Zobrazovač se pyšní přesným zobrazením barev, podporován je barevný gamut DCI-P3 s 10bitovou hloubkou, díky čemuž je displej schopný zobrazit víc než 1 miliardu barev. Obnovovací frekvence zobrazovače je 90 Hz, dotyk je vyhodnocován frekvencí 240 Hz. Displej zaujme symetrickými rámečky, které mají na všech stranách tloušťku 1,88 mm. Vizuální zážitek tak bude narušovat pouze otvor pro selfie kameru v levém horním rohu, která má u Xiaomi Mi 11 lite rozlišení 16 Mpx, u 5G varianty 20 Mpx.

Fotoaparát na zádech je u obou telefonů stejný. Tvoří jej celkem tři samostatné kamerky s následující konfiguraci:

Hlavní 64Mpx fotoaparát se světelností f/1.79

Širokoúhlá kamera se světelností f/2.2

Telemakro kamera s rozlišením 5 Mpx a světelností f/2.4

Xiaomi se chlubí optimalizací kamer pro zhoršené světelné podmínky, nechybí ani speciální režimy pro záznam videa. Nahrávání zvuku zajišťuje dvojice mikrofonů, pro hlasitý poslech jsou připravené stereoreproduktory s certifikací Hi-Res audio.

S 5G nebo bez?

Xiaomi Mi 11 lite je smartphone vyšší střední třídy, pod jehož kapotou najdete „sedmičkový“ Snapdragon – u 4G varianty je to 8nm Snapdragon 732G, u 5G verze je to čerstvý 5nm Snapdragon 780. S druhým jmenovaným tak získáte nejen podporu 5G, ale také vyšší výkon, lepší efektivitu, podporu modernějších standardů bezdrátových sítí (Wi-Fi 6 vs. Wi-Fi 5, Bluetooh 5.2 vs. Bluetooh 5.1) a v neposlední řadě NFC pro bezkontaktní mobilní platby; u 4G varianty totiž NFC dle specifikací chybí.

Akumulátor v těle Mi 11 lite má kapacitu 4 250 mAh a dobíjí se přiloženým adaptérem s výkonem 33 Wattů. Bezdrátové nabíjení bohužel přítomné není. O zabezpečení telefonu se stará čtečka otisků prstů, která je integrovaná do zamykacího tlačítka na pravém boku telefonu.

Cena a dostupnost

Xiaomi Mi 11 lite půjde do prodeje 1. května, dostupný bude v paměťových variantách 6+64 a 8+128 GB. První varianta bude stát 7 499 korun, druhá 7 999 korun.

Xiaomi Mi 11 lite 5G bude na českém trhu k mání od 19. dubna, seženete jej ve variantách 6+128 a 8+128 GB. Za první dáte 9 999 korun, za druhou 10 499 korun. Pokud si telefon zakoupíte mezi 19. a 25. dubnem, získáte navíc zdarma náramek Xiaomi Mi Band 5.