Xiaomi má důvod slavit. Čínskému gigantovi v roce 2023 narostl zisk o 126 procent

Společnost Xiaomi má za sebou rekordní rok 2023

Firma vykázala druhé nejvyšší tržby od chvíle, kdy vstoupila na burzu

Tahounem byly tradičně chytré telefony

Společnost Xiaomi v tomto týdnu zveřejnila finanční výsledky za poslední kvartál loňského roku, a zároveň výsledky za celý rok 2023. Čínská firma má důvod k radosti – spousta nových produktů, posílení na rozvojových trzích a zvýšení maloobchodní efektivity jí přinesly druhou největší úroveň ziskovosti od vstupu na burzu.

Rekordní nárůst čistého zisku

Ve čtvrtém kvartále loňského roku společnost Xiaomi utržila 73,2 miliard RMB (asi 236,7 miliard korun), z čehož dokázala vygenerovat čistý zisk 4,9 miliard RMB (asi 15,8 miliard korun). Zatímco tržby narostly o 10,9 procent, zisk o nevídaných 236,1 procent. Za celý loňský rok firma utržila 271 miliard RMB (asi 876,4 miliard korun) a vygenerovala čistý zisk 19,3 miliard RMB (asi 62,4 miliard korun), což je oproti roku 2022 o 126,3 procent více.

Přestože má Xiaomi velmi rozkročené portfolio, největším zdrojem příjmů jsou jednoznačně smartphony. Čínská firma jich v loňském roce prodala přibližně 145,6 milionů kusů, díky čemuž si podle analytické společnosti Canalys vysloužila třetí místo v celosvětových dodávkách – mezi třemi největšími výrobci smartphonů se drží v 51 zemích světa.

Xiaomi na prodeji smartphonů v loňském roce utržilo 157,5 miliard RMB (asi půl bilionu korun) s hrubou ziskovou marží 14,6 procent. Firmě se daří prodávat své prémiové smartphony, například v pevninské Číně se průměrná prodejní cena jednoho telefonu zvedla o 19 procent.

Xiaomi si v tiskové zprávě k finančním výsledkům rovněž pochvaluje prodeje zařízení internetu věcí a lifestylových produktů. V tomto odvětví firma v loňském roce zaznamenala tržby ve výši 80,1 miliard RMB (asi 259 miliard korun) a hrubou ziskovou marži 16,3 procent. Xiaomi k poslednímu dni loňského roku evidovalo 739,7 milionu připojených IoT zařízení (bez smartphonů, tabletů a notebooků), což je meziročně o 25,5 procent více. V prosinci loňského roku využívalo platformu Mi Home celkem 85,8 milionů uživatelů.

Čínská firma se ale nezabývá pouze hardwarem, ale provozuje i spoustu internetových služeb. I v této oblasti zaznamenala rekordní čísla – příjmy ze služeb loni dosáhly výše 30,1 miliard RMB (asi 97,3 miliard korun) se ziskovou marží 74,2 procent. Na celém světě údajně používá její zařízení 641,2 milionů uživatelů, z toho 155,6 milionů připadá na pevninskou Čínu.

Investice do vývoje a výzkumu

Xiaomi chce v nastolených trendech pokračovat i nadále a stanovuje si nemalé cíle – do roku 2030 se chce stát lídrem ve vyvíjející se oblasti globálních špičkových technologií. Loni Xiaomi investovalo do výzkumu a vývoje 19,1 miliard RMB (asi 61,8 miliard korun), v příštích letech to mají být ještě vyšší částky. Firma se pochlubila, že ve výzkumu a vývoji zaměstnává víc než polovinu svých zaměstnanců, celkem 17 800.