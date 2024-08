Xiaomi chystá převratnou novinku. Jejich mobily odhalí, zda vás někdo špehuje

Čínská společnost údajně zvažuje implementaci užitečné funkce pro ochranu soukromí

Jde o vyhledávání skrytých kamer za pomocí detekce WLAN signálu

Novinka bude k dispozici v rámci chystané aktualizace operačního systému HyperOS 2.0

Střežit si své soukromí bychom měli nejen v digitálním světě, ale také v tom skutečném. Dávat si pozor na různé potenciálně soukromí ohrožující situace je o to těžší, pokud se nacházíme například v zahraničí. Jestli často cestujete a ubytování řešíte skrze hotely či Airbnb, měli byste se mít na pozoru především před špehováním skrze skryté kamery. Obzvláště v některých státech mají s touto praxí neblahé zkušenosti, nicméně nečekaná kamera vás na hotelovém pokoji může překvapit i v tuzemsku.

Skryté kamery objevíte snadno a rychle

Pokud už nyní ihned při příjezdu okamžitě prozkoumáváte svůj pokoj, zda se v něm nenachází špehovací technika, máme pro vás dobrou zprávu, alespoň pokud využíváte chytrých telefonů od Xiaomi. Podle serveru XiaomiTime čínská společnost Xiaomi údajně přidá do svého připravovaného operačního systému HyperOS 2.0 funkci pro detekci skrytých kamer. Tato uniklá funkce dokáže detekovat skryté kamery prostřednictvím vyhledávání v síti WLAN. Signál WLAN se často používá k vyhledávání a identifikaci skrytých kamer, které by se mohly nacházet v okolí.

Zařízení Xiaomi tak budou moci upozornit uživatele na možné sledování v neznámém prostředí díky skenování neobvyklých signálů WLAN, které využívají určité typy skrytých kamer. Tato funkce má nabízet poměrně jednoduché uživatelské rozhraní, kde uživatelům stačí jen jedno kliknutí pro zahájení skenování – stačí klepnout na možnost skenovat a následně zobrazí se obrazovka Detekce skrytých kamer.

Jednoduchost funkce ocení nejen zkušení uživatelé, ale především ti méně zdatní, které by složitější postup mohl odradit. Jak bude chystaná funkce fungovat v praxi se teprve ukáže. Než aktualizace dorazí, doporučujeme po každém příjezdu do neznámého ubytování projít všechny místnosti v co největší tmě se zapnutým fotoaparátem – kamery s nočním viděním osvětlují místnost infračerveným světlem, které skrze čočku mobilního fotoaparátu ihned rozpoznáte.