Xiaomi chystá náhradu za MWC. Mi 10 a 10 Pro znají datum své globální premiéry

Před měsícem byly v Číně odhaleny smartphony Xiaomi Mi 10 a 10 Pro, přičemž jejich globální premiéra se měla odehrát před dvěma týdny na zrušeném veletrhu MWC. Čínský gigant původně plánovaný termín nevyužil a odložil celosvětové představení na neurčito, naštěstí už by ale čekání nemělo být dlouhé.

Enough waiting!

See you on March 27th!

Make sure you tune in to get all the details.#Mi10 #LightsCameraAction pic.twitter.com/8nNJ4Alyth

— Xiaomi (@Xiaomi) March 6, 2020