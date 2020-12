Xiaomi bude první! Nabušený smartphone se Snapdragonem 888 bude představen ještě letos

Qualcomm před nedávnem představil nový čipset Snapdragon 888, se kterým se budeme setkávat ve vlajkových smartphonech příštího roku. První telefon s touto čipovou sadou nicméně bude uveden již letos, podle očekávání si prvenství uzme společnost Xiaomi s modelovou řadou Mi 11. Pozvánky na slavnostní odhalení se již šíří po čínských sociálních sítích.

K premiéře Xiaomi Mi 11 dojde v pondělí 28. prosince, přičemž podle pozvánky má nová řada smartphonů přinést „spoustu průlomových věcí“. Očekávány jsou dva modely, základní Mi 11 a vybavenější Mi 11 Pro. Kromě nového čipsetu se můžeme těšit na nové fotoaparáty, rychlejší nabíjení a pravděpodobně i kombinaci AMOLED displeje s Quad HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. 28. prosince se odehraje pouze čínská premiéra těchto smartphonů, tu globální patrně můžeme očekávat až počátkem příštího roku.

A perfect start to the new year. #ThePerfect10

Guess what's coming and 1⃣0⃣ lucky winners stand a chance to win #Mi goodies perfect for all you enthusiasts. A hint is in the video.

Leave your responses with #ThePerfect10.

05.01.21

Stay Tuned. Spread The Word. pic.twitter.com/PnD4xmZWt7

— Mi India #Mi10TSeries5G (@XiaomiIndia) December 22, 2020