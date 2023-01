Xiaomi 13 Lite není ztracené, specifikace se objevily v konzoli Google Play

Xiaomi na odlehčenou verzi vlajkové lodě nezapomnělo

Model 13 Lite se objevil v konzoli Google Play a poodhalili některé své specifikace

O případném datu představení bohužel nepadlo ani slovo

Koncem loňského roku před Vánoci měla premiéru vlajková loď Xiaomi s číslovkou 13, kterou doplnila vybavenější verze s označením Pro. Co čínskému výrobci v této nabídce chybělo, bylo mírně odlehčenější zařízení, které by zasáhlo zájemce o ideální poměr mezi cenou a výbavou. Toto zařízení se nicméně podle serveru MySmartPrice objevilo v konzoli Google Play, a to včetně specifikací.

Ze snímků obrazovky je patrné, že kódové označení z konzole je Ziyi, které odpovídá existujícímu zařízení Xiaomi Civi 2, avšak ilustrační obrázek pro změnu vypadá jako Xiaomi Civi 1S. Tato zařízení určená pro asijské trhy nás ovšem až tak moc zajímat nemusí – důležitější je, že z nich velmi často vychází modely pro globální trh.

Ze zmíněných specifikací si lze povšimnout rozlišení obrazovky 1 080 × 2 400 pixelů, čipset má být Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 a chybět nemá ani 8 GB RAM. Softwarovou stránku má mít na starosti Android 12, samozřejmě s nadstavbou MIUI. Jestli si z modelu Civi 2 ponechá také 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací obrazu, není jasné, stejně jako datum plánovaného představení.