Xiaomi 12T vs. 12T Pro: vyplatí se spíše levnější, nebo naopak dražší model?

Xiaomi v poslední vlně přineslo na český trh dvojici modelů 12T a 12T Pro

Jeden má vyšší výkon a celkově lepší výbavu, druhý zase boduje nižší cenou

Jaký z obou modelů vybrat a z jakých důvodů?

Aktuální série vlajkových modelů Xiaomi 12T zaujme stylovým designem, velkým displejem a v obou případech i vysokým výkonem či kvalitním fotoaparátem. Řeč je konkrétně o modelech Xiaomi 12T a 12T Pro. V čem se ale liší a který je pro vás ten ideální?

Xiaomi 12T – výborný telefon do 15 tisíc

Model Xiaomi 12T by se dal do jedné věty shrnout jako „špičkový telefon pro zákazníky s lehce omezeným rozpočtem“. K jeho hlavním přednostem se řadí výkonný čipset MediaTek Dimensity 8100 s přídomkem Ultra. Ten zajišťuje de facto vlajkový výkon, téměř ten nejvyšší z říše MediaTeku. Doplňuje jej grafický čip Mali G610 MC6 a ještě 8 GB RAM typu LPDDR5. Úložiště je k mání buď o velikosti 128, nebo 256 GB.

Hardwarové parametry Xiaomi 12T Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: MediaTek Dimensity 8100 Ultra, octa-core, 4× 2,85 GHz + 4× 2,0 GHz, GPU: Mali-G610 MC6, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,1 × 75,9 × 8,6 mm, hmotnost: 202 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1220 × 2712 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 108 Mpx, f/1.7, 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, 1.75 µm, selfie kamera: 20 Mpx, f/2.24, 1/3.47", 0.8µm, Full HD video, HDR, panorama Cena: 14 490 Kč Kompletní specifikace

Ani další výbava není vůbec k zahození – čítá kupříkladu velký 6,67″ AMOLED s rozlišením 1 220 × 2 712 pixelů, 120Hz frekvencí a svítivostí až 900 nitů. Displej je v horní části vyříznut, naopak v jeho dolní části je zabudována optická čtečka otisků prstů. Nechybí stereo reproduktor, avšak nepočítejte s 3,5mm audio jackem. Opomenout nesmíme ani 5000mAh akumulátor s podporou brutálně rychlého 120W nabíjení.

Pro porovnání je pak důležité zmínit ještě možnosti focení. Model 12T disponuje na zádech triem fotoaparátů. Ten hlavní má rozlišení 108 Mpx, clonu f/1.7, fázové ostření a taktéž optickou stabilizaci obrazu (OIS). Širokoúhlý dostal rozlišení 8 Mpx, clonu f/2.2 a úhel záběru 120°. Třetím a posledním je makro s rozlišením 2 Mpx a clonou f/2.4. Bez zajímavosti není ani selfie kamerka, která vsází na rozlišení 20 Mpx.

Xiaomi 12T Pro – síla 200 megapixelů

Oproti tomu Xiaomi 12T Pro je už telefon, který se může řadit po bok těch nejlepších. Vděčí za to především čipové sadě Snapdragon 8+ Gen 1 od Qualcommu. Osmijádrový procesor nabízí takt až 3,19 GHz, podporuje ho grafická jednotka Adreno 730 a také vyšší operační paměť 12 GB typu LPDDR5 (k mání je ale i 8GB varianta). Úložiště je shodné, tedy 128 či 256 GB.

Hardwarové parametry Xiaomi 12T Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,19 GHz Cortex-X2 + 3× 2,75 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,1 × 75,9 × 8,6 mm, hmotnost: 205 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1220 × 2712 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, širokoúhlý, f/1.69, 1/1.22", 0.64µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, 1.75 µm, selfie kamera: 20 Mpx, f/2.24, 1/3.47", 0.8µm, Full HD video, HDR, panorama Cena: 18 990 Kč Kompletní specifikace

Teď už začne podobností mezi telefony významně přibývat. Máme tu stejný 6,67″ AMOLED panel se shodným rozlišením i obnovovací frekvencí, samozřejmě stejný design a dokonce i výběr barevných provedení (modrá, stříbrná a černá). Bez rozdílu není ani stereo ozvučení od Harman Kardon, pochopitelně i 5G a k lehkému překvapení ani baterie. I u dražšího a výkonnějšího 12T Pro máme k dispozici 5000mAh akumulátor typu Li-Po se 120W nabíjením. Aby bylo jasno, patřičný adaptér mají oba telefony rovnou v balení.

Fotoaparát je však hlavní zbraní Xiaomi 12T Pro. Zejména tedy primární fotoaparát s hvězdným rozlišením 200 Mpx. Velikost jeho snímače je 1/1,22″, navíc umí fázové ostření a samozřejmě má i sofistikovanou optickou stabilizaci. Fotit můžete v nižším rozlišení, anebo „cvakat“ rovnou 200Mpx snímky, u nichž však nutno dávat pozor na to, že jeden z úložiště může ukousnout i 70 MB. Zbytek výbavy (širokoúhlý, makro i selfie fotoaparát) je stejný jako u lacinějšího sourozence.

Jaké jsou hlavní rozdíly?

Jak je patrné, telefony jsou prakticky totožné. Vypadají na chlup stejně a sdílí i většinu výbavy. O to důležitější jsou ale rozdíly. Prvním z nich je určitě výkon. Model 12T kope za tým MediaTek, model 12T Pro zase za Qualcomm. V obou případech hovoříme o velmi vysokém výkonu, varianta Pro v tomto klání ale jasně boduje – vlastně přímo úměrně k vyšší ceně má i vyšší výkon. Rozdíl dobře ilustruje benchmark AnTuTu: přes 1 000 000 bodů u 12T Pro versus necelých 800 000 bodů u 12T.

Druhý, avšak možná ještě důležitější rozdíl, tkví v hlavním fotoaparátu. Tady už Xiaomi 12T Pro vyhrává o celý parník, přece jenom 200Mpx hlavní fotoaparát nenajdete všude a v cenové relaci do 20 tisíc korun takovou technologii chcete mít i používat. Neznamená to zároveň, že by 12T měl špatný hlavní fotoaparát.

Ta nejdůležitější otázka, kterou si při vybírání mezi těmito dvěma podobnými modely máte položit, je tato: jak moc náročný uživatel vlastně jste? Pokud vám stačí výbava těsně pod vrcholem, o fotky vám zase tolik nejde a mobil používáte hlavně k telefonování, chatování a prohlížení internetu, ušetřete a kupte Xiaomi 12T. Pakliže ale toužíte mít to nejlepší, ať už co se týká fotoaparátu, nebo hardwarové vybavenosti, dražší Xiaomi 12T Pro je vlastně docela dobrou vstupenkou do těch nejvyšších pater.