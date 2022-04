Xiaomi 12 Lite o sobě dává vědět, specifikace již nejsou tajemstvím

Koncem loňského roku společnost Xiaomi uvedla v Číně novou vlajkovou řadu Xiaomi 12, která se nedávno dostala také do Česka. Aktuálně řada sestává ze tria Xiaomi 12X, Xiaomi 12 a Xiaomi 12 Pro. Podle spekulací ovšem čeká vlajkovou řadu rozšíření o další modely. Dlouhodobě se spekuluje o příchodu nejvybavenějšího Xiaomi 12 Ultra, ale také o cenově dostupné variantě Xiaomi 12 Lite.

Xiaomi 12 Lite 5G

(rumoured) •6.55" FHD+ AMOLED, 120Hz

•Qualcomm Snapdragon 778G

•6/8GB RAM

•128/256GB storage

•Rear Cam- 64MP (OIS) + 8MP (UW) + 5MP (macro)

•Front Cam- 16MP

•4,500mAh battery, 67W charging

•Android 12, MIUI 13

•In-display Fingerprint, Hi-Res Audio — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 11, 2022

Chystaný levnější derivát s přídomkem Lite nyní o sobě dává vědět prostřednictvím uniklých specifikací, které do éteru vypustil známý leaker Yogesh Brar. Jak naznačuje samotné jméno, Xiaomi 12 Lite bude přímým nástupcem dvojice Xiaomi 11 Lite 5G a Xiaomi 11 Lite 5G NE. Zatímco od aktuálních smartphonů si má vypůjčit především design, od těch loňských pravděpodobně dostane do vínku některé hardwarové parametry.

Uvnitř najdeme čipset Qualcomm Snapdragon 778G, 6 či 8 GB RAM a 128 či 256 GB interního úložiště, tedy stejné parametry jako v případě předchůdce. Co se naopak změnilo, je 6,55″ AMOLED panel s rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí 120 Hz, baterie s kapacitou 4 500 mAh a podporou 67W nabíjení, čtečka otisků prstů ukrytá v displeji či operační systém Android 12 s nadstavbou MIUI 13.

U fotoaparátů bychom výraznější změnu hledali marně. Zadní straně by opět měly dominovat tři fotoaparáty, konkrétně 64Mpx hlavní s optickou stabilizací obrazu, 8Mpx širokoúhlý a 5Mpx makro. Překvapením by měla být změna na pozici selfie kamery – místo 20Mpx snímače, jakým se pyšnil předchůdce, by měl telefon dostat pouze 16Mpx.