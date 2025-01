Xbox řeší problém s nedostatkem paměti. Maximální kapacitu externích úložišť zdvojnásobí

Moderní hry zabírají čím dál tím více místa z úložišť konzolí, což je problém, na který vášnivější hráči dříve či později narazí, přičemž tento problém se nevyhýbá ani Xboxu. V základní verzi nabízí konzole od Microsoftu 1 TB volného místa pro hry, nicméně pokud plánujete hrát více titulů, nějakému rozšíření paměti se nevyhnete. Jedním z řešení jsou paměťové karty, které rozšiřují úložiště s možností instalace a spouštění těch nejnovějších titulů, avšak tato varianta je vykoupena vcelku vysokou cenou. Alternativou k tomu je pořízení externího disku.

Ty byly až doposud omezeny na 16 TB, což se sice může zdát jako dostatek, ovšem s ohledem na to, že některé hry mohou zabírat klidně i 300 GB, zase tak velkorysý prostor to pro náročné hráče být nemusí. Nyní se Microsoft rozhodl, že tuto hranici posune o něco dále, konkrétně na dvojnásobek. Insideři v rámci nové beta verze systému v Xboxu si už nyní mohou vyzkoušet připojit externí disk o kapacitě až 24 TB. Tyto disky pochopitelně musí být formátovány, aby mohly tuto kapacitu využít, což platí i pro současné externí disky, které této kapacity dosahují, ale Xbox využíval pouze maximální povolenou část.

